Los cambios y el polémico encuentro de Pilar Alegría con Paco Salazar, acusado de acoso sexual: "No conocía la información"

La ministra de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez, se ha visto en medio de la tormenta desatada por las acusaciones de acosos sexual vertidas sobre Francisco 'Paco' Salazar. Pilar Alegría ha tenido que salir a dar explicaciones por la actuación del PSOE en este escándalo.

La propia Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno reconocía que el encuentro que mantuvo con Francisco Salazar fue "un error que no tenía que haberse producido". Ese mea culpa llegó tras haber dedicado algún halago y defender al implicado en el último escándalo brotado en el seno del Partido Socialista. El giro de opinión de Alegría e incluso la manera en que se refiere al ahora exmilitante y exdiputado socialista, ha llamado la atención a propios y extraños.

Quien fuera uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez en la campaña de las elecciones primarias del PSOE en 2017, ha recibido acusaciones de presuntos acoso sexual por parte de varias compañeras de partido a su cargo.

Todo saltó por los aires el pasado 5 de julio, cuando Salazar iba a ser nombrado nuevo secretario de organización del Partido Socialista. Entonces se hicieron públicas varias conversaciones comprometedoras y posiblemente constitutivas de un delito de acoso sexual supuestamente cometidas por el llamado a suceder al malogrado Santos Cerdán.

"No había llegado ninguna denuncia"

Pilar Alegría

De romper una lanza a su favor y por su integridad, labor su renuncia al carnet del partido y su acta de diputado en el Congreso; a afirmar no tener constancia de ninguna de las denuncias -que habrían desaparecido de los canales internos del PSOE-, y renegar del encuentro de "ámbito personal" que tuvo con el en noviembre.

Las excusas y explicaciones de la portavoz del Ejecutivo han ido experimentando un giro gradual hasta alcanzar la contundencia esperada en un asunto de semejante gravedad. Sin embargo la polémica comida con Francisco Salazar meses después de estallar el escándalo ya estaba servida.

"En las relaciones (...), muchas de ellas, están llenas de profundas decepciones", sentenciaba la ministra en rueda de prensa, reflexión que puede llevar a un análisis irónico de sus palabras.

Pilar Alegría, Francisco Salazar

