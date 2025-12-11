Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dimite Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, en pleno escándalo de denuncias por acoso

El socialista lo ha comunicado en su perfil en redes sociales.

Javier Izquierdo en una foto de archivo

Javier Izquierdo en una foto de archivoEFE

Alejandro Lorente
Publicado:

A última hora del jueves, Javier Izquierdo, Secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal del PSOE, ha anunciado su dimisión en pleno escándalo de denuncias por acoso.

El socialista ha expresado a través de su perfil en la red social X que su baja se debía a que desea "afrontar otras tareas profesionales y personales seguro de que habrá quien lo haga mejor".

Según sus palabras, le ha comunicado a la dirección federal del PSOE que no sólo abandona su cargo de miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del partido, sino también su cargo de senador.

"Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador", indica.

Javier Izquierdo era senador por Valladolid, portavoz del grupo socialista en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, en la Comisión de Investigación sobre la Gestión del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Fue diputado por Valladolid en el Congreso de los Diputados de la XII a la XIV legislaturas hasta que fue nombrado Delegado del Gobierno en Castilla y León en febrero de 2020. Además, fue concejal del Ayuntamiento de Valladolid entre los años 2007 y 2015.

Arquitecto de formación y especialista en ordenación del territorio, Izquierdo fue también procurador de las Cortes de Castilla y León en el trienio 2015-2018.

Además, ha trabajado como director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio en el Principado de Asturias (2003-2007); secretario general de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento entre junio de 2018 y marzo de 2019; y delegado del Gobierno en Castilla y León entre febrero de 2020 y octubre de 2021.

Investigación interna en el partido

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, tiene previsto exponer este viernes las conclusiones de la investigación interna sobre las denuncias de acoso contra el exdirigente socialista Francisco Salazar. Asimismo, junto con la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, ha nombrado a todas las responsables de esta área a una reunión en la sede del partido, en la calle Ferraz.

