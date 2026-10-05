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Paco Marhuenda, tras el anuncio de las elecciones generales: "La Ley de Nietos es el mayor fraude electoral de la historia de España"

El director de La Razón y jurista, Paco Marhuenda, valora la posible influencia de la Ley de Nietos de cara a las próximas elecciones generales y vaticina una derrota del PSOE.

Paco Marhuenda sobre la Ley de Nietos

"La Ley de Nietos es el mayor fraude electoral de la historia de España"

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Anna Martín
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La polémica 'Ley de Nietos' ha sido muy cuestionada, entre otros motivos, por la posibilidad de que haya supuesto una alteración del censo electoral. Es por ello que, hoy, con el anuncio de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, vuelve a ponerse en el foco.

La duda sobre si los beneficiados por la llamada 'Ley de Nietos' podrán ejercer su derecho al sufragio se ha disparado a raíz de los últimos movimientos de los tribunales. Iustitia Europa advierte de que no se incorporen las inscripciones de la Ley de Nietos que había paralizado el Gobierno y pide a la Junta Electoral que identifique todas las inscripciones para que se cumpla la decisión cautelar de suspensión del derecho de sufragio.

El director de 'La Razón', Paco Marhuenda, interviene en 'Espejo Público' para comentar esta información publicada por su diario sobre la petición urgente al Supremo. Apelando a su condición de jurista, Susanna Griso le pregunta sobre las informaciones que previamente había aportado el analista político Ignacio Varela, quien aseguraba que el censo para estas elecciones generales se corresponde con el cerrado el pasado 1 de agosto.

"La Ley de Nietos es el mayor fraude electoral de la historia de España"

Marhuenda coincide con esta afirmación y califica la Ley de Nietos como "el mayor fraude electoral de la historia de España". Para él, "meter centenares de personas sin ningún arraigo en un censo electoral no lo ha hecho ningún país". Según apunta, es uno de los aspectos que deberían reformarse con un cambio de Gobierno.

"No se puede vulnerar los derechos del resto de ciudadanos a través de una medida arbitraria", sostiene.

"Sánchez se encuentra en un estado de desesperación"

En consonancia con esto, se refiere al anuncio electoral de Sánchez, que, según apunta, se encuentra en "un estado de desesperación". Marhuenda atribuye esta situación al caso judicial que afecta directamente a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Marhuenda no entiende el "optimismo que hay en la izquierda mediática y en algunos frentes sanchistas", porque menciona que en las cuatro elecciones anteriores las "derrotas fueron contundentes". "Si alguien cree que lo de la vivienda va a ser un motor electoral después de ocho años haciendo nada...", desliza.

En este marco, también menciona lo que para él es un "fraude constitucional": llevar al Consejo de Ministros y a la Diputación Permanente los decretos de vivienda. "¿Qué se cree, que se puede atropellar la Constitución?", dice.

Para Marhuenda, Pedro Sánchez debe "irse con cuidado" porque se está "metiendo en un terreno muy complicado", ya que, según apunta, el trámite que cree que quiere hacer para aprobar los decretos en la Diputación Permanente tiene consecuencias judiciales. Lo define expresamente como "fraude constitucional".

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