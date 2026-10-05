El analista Ignacio Varela, sobre el anuncio de elecciones generales de Pedro Sánchez: "Ha cumplido con su obligación, aunque esta tiene mucho más que ver con el calendario judicial"

El analista político y consultor Ignacio Varela ha valorado el anuncio de elecciones y el final de la legislatura, una decisión que, a su juicio, supone una oportunidad para cerrar una etapa que califica de forma muy crítica. Varela considera que Pedro Sánchez "ha cumplido con su obligación" al convocar los comicios, aunque sostiene que debería haberlo hecho mucho antes y apunta a la agenda judicial como uno de los principales factores que, en su opinión, explican el momento elegido.

"Por una vez, Pedro Sánchez ha cumplido con su obligación y ha hecho exactamente lo que España necesita y lo que la mayoría de los españoles desean", ha afirmado Varela.

Para el analista, la convocatoria electoral supone poner fin a una legislatura que define como "maldita" y que considera que "ha sido una legislatura maldita, probablemente la peor de la historia de la democracia". En su opinión, durante estos años no se habría producido "absolutamente nada" en términos de "progreso de España", "convivencia entre los ciudadanos" o "calidad de la democracia".

"Hemos constatado un reiterado fracaso del Parlamento que elegimos en 2023"

Varela sitúa el fracaso parlamentario como uno de los elementos centrales de su análisis. "Lo que hemos constatado es un reiterado fracaso del Parlamento que elegimos en 2023", ha señalado.

A partir de ahí, resume su valoración de la convocatoria electoral con una frase contundente: "Esto, en cualquier democracia parlamentaria, se llama elecciones".

Por ello, considera que, desde una perspectiva estrictamente política, el anuncio constituye "una muy buena noticia". Eso sí, matiza inmediatamente el momento en el que llega: "Muy tarde". "Esto debería haber sido hecho la primera, en la lógica de una democracia parlamentaria, la primera vez que este Parlamento fue incapaz de aprobar un presupuesto", ha defendido.

Pese a sus críticas sobre el retraso, Varela insiste en que la decisión es positiva. "Objetivamente, es una buena noticia", ha repetido, antes de resumir su posición: "El presidente del Gobierno, insisto, con mucho retraso, ha hecho lo que tiene que hacer".

Y añade: "Yo creo que lo primero es esto: es bueno para España o malo para España. Y yo digo que esto es bueno para España". "Esto es lo que debería haber hecho hace dos o tres años", ha insistido.

Varela atribuye la decisión al "calendario judicial"

Más allá de la valoración de la convocatoria, el analista ha puesto el foco en las razones que, a su juicio, explicarían la decisión de Sánchez.

Varela ha rechazado entrar en lo que denomina un "gabinete psicoterapéutico" destinado a interpretar las motivaciones del presidente. "Cada uno tenemos nuestra tesis. La mía la conocéis", ha señalado. Su tesis, según ha explicado, pasa por la agenda judicial: "Yo creo que el presidente del Gobierno desde hace muchos meses actúa exclusivamente en función del calendario judicial, no en función de ninguna otra cosa".

En este sentido, Varela considera que las próximas semanas estarán marcadas inevitablemente por el análisis electoral. "Tenemos 54 días por delante para hablar de encuestas, proyección", ha apuntado, anticipando que el debate político se convertirá en "un gabinete de estrategia táctica y estrategia electoral".

"La sociedad española" y el desplazamiento hacia la derecha

En el terreno demoscópico, Varela ha situado una de las principales claves del escenario electoral en lo que define como un "desplazamiento geológico de la sociedad española hacia la derecha". De hecho, ha afirmado que existe "unanimidad demoscópica" entre las encuestas que considera válidas, aunque ha precisado que excluye de esa valoración al CIS.

Según su interpretación, "donde la derecha y la izquierda históricamente empataban", en los últimos meses se habría producido un cambio significativo. "Desde hace más de un año o un año y medio, la derecha les está sacando ventajas de 15 puntos a la izquierda", ha asegurado.

Varela ha añadido que esa diferencia, en su opinión, no aparece únicamente en los sondeos, sino también en los procesos electorales celebrados recientemente: "No solo en todas las encuestas, sino cada vez que se han abierto las urnas en algún lugar de España". "Por tanto, esta es la realidad demoscópica", ha concluido.

"Por fin se le ha dado la palabra al pueblo español"

Más allá de las previsiones electorales, Varela ha querido poner el foco en el significado institucional del final de la legislatura.

"Por poner las cosas en su orden de importancia, hoy es el momento de considerar que por fin despedimos a esta legislatura maldita con amargura, pero también con alivio", ha afirmado.

Y ha destacado especialmente el hecho de que sean los ciudadanos quienes tengan ahora la última palabra: "Por fin se le ha dado la palabra al pueblo español para que decida su futuro".

Para Varela, la celebración de las elecciones en un plazo relativamente breve también permite cerrar el debate sobre posibles irregularidades relacionadas con el censo. En concreto, considera que la convocatoria contribuye a despejar "algunos de los fantasmas que estaban empezando a contaminar el ambiente". Entre ellos menciona expresamente "lo del pucherazo, del censo, de tal, de todo eso".

"Alterar el censo en dos meses es materialmente imposible"

En relación con el censo y el voto de los residentes ausentes, Varela ha restado importancia a su posible impacto en el resultado electoral. "El volumen del voto del censo de residentes ausentes sobre el conjunto del voto va a ser un volumen pequeño", ha afirmado.

Por ello, descarta una alteración significativa de los resultados a través de este mecanismo. "La gran operación de alterar el resultado de las elecciones a través del censo por lo menos queda despejada", ha defendido, al considerar que "en dos meses es materialmente imposible" modificar el censo.

Varela ha apuntado además que los comicios se celebrarán con "el último censo aprobado por el Instituto Nacional de Estadística".

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