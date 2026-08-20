Paco Marhuenda explota contra Pedro Sánchez y su Gobierno: "Esta gente que no ha estudiado nada, dando lecciones... Siento vergüenza"

Los desalojos previstos para este jueves en Ceuta han reavivado el debate sobre la gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma. En ese contexto, el periodista y exdiputado del Parlamento de Cataluña Paco Marhuenda ha lanzado duras críticas contra el Ejecutivo central y también contra las autoridades marroquíes, denunciando la falta de responsabilidades políticas tras la crisis.

Marhuenda califica la situación como "uno de los hechos más escandalosos de la historia reciente de España" y asegura que refleja "la ineptitud de un Gobierno y la incompetencia de la mentira".

Durante su intervención, ha lamentado que, según su criterio, no se hayan asumido responsabilidades institucionales: "21 días sin ninguna dimisión ni en España ni en Marruecos".

Críticas a la respuesta del Gobierno

El periodista ha censurado la presencia de varios miembros del Ejecutivo en Ceuta durante la crisis, afirmando que "a un país le entran miles de personas y tienen la caradura de hacer un carrusel de ministros visitando Ceuta como si fuera un parque de atracciones".

También ha puesto el foco en el impacto que la situación tuvo sobre los vecinos de la ciudad. "Imagínate que fueras ceutí y vas por tu ciudad con miles de personas deambulando por la calle, durmiendo en el suelo… Yo entiendo que la sociedad moderna empatiza mucho, pero ¿dónde está el Gobierno?", declaró.

Marhuenda recuerda además que, en los primeros momentos de la crisis, "se nos dijo que esto iba a ser una cosa rápida", algo que, a su juicio, no terminó produciéndose.

Marruecos y el futuro de los menores

En sus declaraciones, el exdiputado ha sostenido que la actuación de Marruecos respondió a una decisión directa de la Casa Real alauí. "La manipulación es enorme porque el rey de Marruecos desde su palacio dijo ‘desalojen’ y desalojaron los que tenían que desalojar, pero nos dejaron un regalito", afirma.

A continuación, ha advertido sobre las consecuencias económicas y sociales derivadas de la permanencia de numerosos menores en Ceuta: "Esta prueba va a costar miles de millones de euros. Nos ha dejado menores que no podemos devolver o que es complicado".

"¿A partir de ahora qué hacemos con todo esto?", se pregunta.

"Han destruido la economía ceutí"

Marhuenda vincula la crisis migratoria con la situación económica de la ciudad autónoma. "Han destruido la economía ceutí. Una ciudad española, la dejas ahí abandonada con los negocios destrozados", afirma, antes de añadir que "la gente ya no va a ir, es un drama".

"Cada año incrementa la deuda en 70.000 millones de euros"

También critica el aumento de la deuda pública y acusa al Ejecutivo de gastar sin control: “En un Gobierno que despilfarra a manos llenas, que cada año incrementa la deuda en 70.000 millones de euros. Las cifras son sobrecogedoras”.

Responsabilidades políticas

El periodista sostiene que la ausencia de ceses tanto en España como en Marruecos revela, en su opinión, una voluntad de evitar el conflicto diplomático. "Es muy sencillo, no hay que ser un gran analista. Cuando ninguno de los gobiernos destituye a nadie, es que hay convivencia o deseos de que no haya enfrentamiento", aseguró.

"Cuando ninguno de los gobiernos destituye a nadie, es que hay convivencia o deseos de que no haya enfrentamiento"

Asimismo, relaciona la estrategia marroquí con el desarrollo de infraestructuras próximas a Ceuta y Melilla: "Marruecos ha puesto al lado de Ceuta un gran puerto y al lado de Melilla otro. Nada es casual".

"Qué broma es que aceptemos que el presidente viva en un palacio"

Marhuenda también cuestionó la actuación del presidente del Gobierno durante la crisis. "Mientras el presidente del Gobierno está en La Mareta… me indigna mucho", afirmó.

En la misma línea, añadió: "¿Qué broma es esta en España, que aceptamos que el presidente del Gobierno está viviendo en un palacio pagando todos?".

Finalmente, el periodista ha criticado el nivel de preparación de algunos miembros del Ejecutivo y ha cuestionado la autoridad con la que, a su juicio, ofrecen explicaciones públicas sobre distintos asuntos de gestión. "Luego escuchas sobre esta gente que no han estudiado nada, la Elma Saiz o la Mónica García, que ha estudiado medicina, dando lecciones, explicando... como si fueran grandes expertos", denuncia. Además, resalta el conflicto con la tesis de Pedro Sánchez: "Yo he dirigido tesis y siento vergüenza de que la máxima autoridad en este país haya falsificado 100% su tesis y nos dé lecciones... ¿en qué país vivimos?", reprocha.

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