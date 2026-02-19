Nicolás Redondo, sobre los roces entre Pedro Sánchez y Felipe González: "No le interesan las elecciones en las Comunidades"

Tres críticos con el actual rumbo del Partido Socialista, dos aún militante del partido, otro fue expulsado por la cúpula que lidera Pedro Sánchez, y quizás no junta el valor para hacer lo mismo con un expresidente del Gobierno o con quien parece de los últimos barones que sigue saliendo exitosos de una cita electoral. Felipe González, Emiliano García- Page y Nicolás Redondo.

Este último, ex secretario general del PSOE de País Vasco elogia la entrevista que su actual homólogo en Castilla- La Mancha concedía la noche del miércoles a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Además coincidía con García- Page en los efectos que tiene los últimos resultados electorales: "A Sánchez no le interesan las elecciones en las Comunidades Autónomas ni en los Ayuntamientos".

Iba más allá el exsocialista de carnet, que no de principios (como él mismo dice), en su análisis del liderazgo de Pedro Sánchez: "A él no le preocupa mucho lo que está sucediendo ahora".

Redondo hacía alusión a un cuarto díscolo socialista. Coincidió con Juan Lobato, ex secretario general de los socialistas madrileños: "Estaba más entristecido y dolido Lobato por lo que pasó en Extremadura que el propio Sánchez".

"Yo no fui felipista"

"Felipe lleva tiempo diciendo lo mismo"

Felipe González ya se ha pronunciado en repetidas ocasiones muy crítico con el actual dirigente del PSOE, y recientemente expresó que no votaría por su partido -lo haría en blanco- mientras Sánchez sea el candidato. Después vendría el frío saludo que protagonizaron en su encuentro en el acto de aniversario de la Constitución, y ahora llega la respuesta del presidente al expresidente. Pedro Sánchez advertía a Felipe González que tendría que esperar entonces, puesto que su intención es presentarse de nuevo como cabeza del partido.

"Uno de los pocos rasgos de ironía que le he visto yo a Pedro Sánchez en todos estos años de vida política. Se refirió a Felipe González haciendo una gracieta y contestándole a la vez", decía, al mismo tiempo que aclaraba que en su día discrepó considerablemente con quien fuera el primer presidente socialista de la democracia.

