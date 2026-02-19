Crisis PSOE
Nicolás Redondo, sobre los roces entre Pedro Sánchez y Felipe González: "No le interesan las elecciones en las Comunidades"
El histórico socialista, expulsado del partido, ha valorado como "muy brillante" la entrevista de Emiliano García- Page en 'El Hormiguero', en la que se quejó amargamente de que al presidente del Gobierno parecieran no importarle en absoluto las elecciones autonómicas, a la vista de los acontecimientos tras las celebradas en Extremadura y Aragón.
- La sentencia de Nicolás Redondo a Pedro Sánchez : "Domina el PSOE hoy ¡por desgracia!"
- Cándido Méndez: "Felipe González les está diciendo a los electores que vuelvan al PSOE cuando cambie la situación"
- Albert Rivera: "No me parece muy inteligente por parte de Patxi López decir que Felipe González no representa a los socialistas"
- El análisis completo de toda la tensión socialista, en ATRESPLAYER
Publicidad
Tres críticos con el actual rumbo del Partido Socialista, dos aún militante del partido, otro fue expulsado por la cúpula que lidera Pedro Sánchez, y quizás no junta el valor para hacer lo mismo con un expresidente del Gobierno o con quien parece de los últimos barones que sigue saliendo exitosos de una cita electoral. Felipe González, Emiliano García- Page y Nicolás Redondo.
Este último, ex secretario general del PSOE de País Vasco elogia la entrevista que su actual homólogo en Castilla- La Mancha concedía la noche del miércoles a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Además coincidía con García- Page en los efectos que tiene los últimos resultados electorales: "A Sánchez no le interesan las elecciones en las Comunidades Autónomas ni en los Ayuntamientos".
Iba más allá el exsocialista de carnet, que no de principios (como él mismo dice), en su análisis del liderazgo de Pedro Sánchez: "A él no le preocupa mucho lo que está sucediendo ahora".
Redondo hacía alusión a un cuarto díscolo socialista. Coincidió con Juan Lobato, ex secretario general de los socialistas madrileños: "Estaba más entristecido y dolido Lobato por lo que pasó en Extremadura que el propio Sánchez".
"Yo no fui felipista"
"Felipe lleva tiempo diciendo lo mismo"
Felipe González ya se ha pronunciado en repetidas ocasiones muy crítico con el actual dirigente del PSOE, y recientemente expresó que no votaría por su partido -lo haría en blanco- mientras Sánchez sea el candidato. Después vendría el frío saludo que protagonizaron en su encuentro en el acto de aniversario de la Constitución, y ahora llega la respuesta del presidente al expresidente. Pedro Sánchez advertía a Felipe González que tendría que esperar entonces, puesto que su intención es presentarse de nuevo como cabeza del partido.
"Uno de los pocos rasgos de ironía que le he visto yo a Pedro Sánchez en todos estos años de vida política. Se refirió a Felipe González haciendo una gracieta y contestándole a la vez", decía, al mismo tiempo que aclaraba que en su día discrepó considerablemente con quien fuera el primer presidente socialista de la democracia.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- El hombre que asesinó a su expareja y a la hija de ambos en Xilxes envió fotos con los cuerpos a su móvil
- El príncipe Andrés detenido por traición: ¿se enfrenta a cadena perpetua en Reino Unido?
- Paco Marhuenda, sobre la denuncia de agresión sexual al DAO: "Es el puto amo, nadie es consciente de lo que ha sucedido realmente"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad