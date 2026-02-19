Un avión, obligado a aterrizar de emergencia por una pelea entre varios pasajeros que empezó por un insulto racista

Una pelea en un avión que regresaba desde Turquía hacia Manchester ha terminado con un aterrizaje de emergencia en Bélgica. En las imágenes vemos a los implicados entre empujones, gritos y forcejeos. Además, una de las personas que participan en la pelea está visiblemente ebria.

Ante la magnitud de los hechos el comandante decidió hacer una escala en Bélgica para evacuar del avión a las personas implicadas. Dos de estos pasajeros han sido vetados de por vida en la aerolínea.

Los hechos tuvieron lugar en el vuelo LS896 de Jet2 y la pelea se saldó con dos hombres detenidos, un aterrizaje fuera de programa e incluso sangre en los asientos.

Una pelea que comenzó apenas despegó el avión

La crónica del altercado comenzó apenas el avión despegó de suelo turco. Según la versión de algunos testigos dos pasajeros británicos, visiblemente ebrios desde el inicio del viaje, comenzaron a insultar a una familia de origen pakistaní. La pelea estalló después de que uno de estos hombres intentara comprar cigarrillos y la tripulación se negara a vendérselos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.