El príncipe Andrés detenido por traición: ¿se enfrenta a cadena perpetua en Reino Unido?

La clave: traición por negligencia

Montse Suárez explica en el programa que, según lo trasladado por la corresponsal en Londres, Eva Millán, el modus operandi es determinante.

Al parecer, el príncipe Andrés recibía documentación que reenviaba sin siquiera revisarla. Un extremo que, en el sistema jurídico británico, puede ser crucial.

A diferencia del Código Penal español, en Inglaterra el delito de traición puede cometerse por negligencia. Es decir, no es imprescindible demostrar un dolo directo o la intención específica de perjudicar los intereses del Reino Unido.

Ese matiz legal podría marcar el rumbo del proceso.

¿Qué ocurre ahora?

Tras la detención, se abre una fase de instrucción. Posteriormente, el caso pasaría a la Corte, donde la Fiscalía decidirá si formaliza los cargos para la celebración de un juicio.

El periodo máximo de detención es de 96 horas, 24 más que en España. Durante ese tiempo, permanecerá en una celda de custodia con cama y baño, a la espera de ser interrogado.

Según los expertos, no recibirá ningún trato especial.

¿Puede enfrentarse a cadena perpetua?

El delito de traición en Reino Unido contempla penas muy severas, incluida la cadena perpetua.

Todo dependerá de cómo se encuadren los hechos y de si la Fiscalía considera que existen pruebas suficientes para sostener la acusación ante un tribunal.

El debate de la fianza

El caso plantea además otra incógnita: en caso de fijarse una fianza millonaria, ¿quién asumiría ese coste?

La cuestión abre un debate jurídico, político y también social, en pleno foco mediático internacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.