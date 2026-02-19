Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DETENCIÓN DEL PRÍNCIPE ANDRÉS

El príncipe Andrés detenido por traición: ¿se enfrenta a cadena perpetua en Reino Unido?

Impacto internacional tras la detención del príncipe Andrés. La acusación por un presunto delito de traición abre un escenario inédito para un miembro de la familia real británica. En Espejo Público analizamos qué puede ocurrir ahora, las diferencias con el Código Penal español y si podría enfrentarse incluso a cadena perpetua.

Detención del príncipe Andrés.

Publicidad

Rodrigo Díaz
Publicado:

La clave: traición por negligencia

Montse Suárez explica en el programa que, según lo trasladado por la corresponsal en Londres, Eva Millán, el modus operandi es determinante.

Al parecer, el príncipe Andrés recibía documentación que reenviaba sin siquiera revisarla. Un extremo que, en el sistema jurídico británico, puede ser crucial.

A diferencia del Código Penal español, en Inglaterra el delito de traición puede cometerse por negligencia. Es decir, no es imprescindible demostrar un dolo directo o la intención específica de perjudicar los intereses del Reino Unido.

Ese matiz legal podría marcar el rumbo del proceso.

¿Qué ocurre ahora?

Tras la detención, se abre una fase de instrucción. Posteriormente, el caso pasaría a la Corte, donde la Fiscalía decidirá si formaliza los cargos para la celebración de un juicio.

El periodo máximo de detención es de 96 horas, 24 más que en España. Durante ese tiempo, permanecerá en una celda de custodia con cama y baño, a la espera de ser interrogado.

Según los expertos, no recibirá ningún trato especial.

¿Puede enfrentarse a cadena perpetua?

El delito de traición en Reino Unido contempla penas muy severas, incluida la cadena perpetua.

Todo dependerá de cómo se encuadren los hechos y de si la Fiscalía considera que existen pruebas suficientes para sostener la acusación ante un tribunal.

El debate de la fianza

El caso plantea además otra incógnita: en caso de fijarse una fianza millonaria, ¿quién asumiría ese coste?

La cuestión abre un debate jurídico, político y también social, en pleno foco mediático internacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Escándalo agresión sexual al DAO.

Hablamos con el Sindicato Unificado de Policía sobre el caso DAO: "Es un gran varapalo y una vergüenza"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Detención del príncipe Andrés.

El príncipe Andrés detenido por traición: ¿se enfrenta a cadena perpetua en Reino Unido?

Juan Dávila

Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de risas con Juan Dávila

3_850euros

Elena completa un panel de 850 euros que casi desaparecen con un pierde turno

2_Gesto
Mejores momentos | 19 de febrero

Jorge Fernández confiesa el gesto de amor que hace por su pareja siempre que puede

Nicolás Redondo
Crisis PSOE

Nicolás Redondo, sobre los roces entre Pedro Sánchez y Felipe González: "No le interesan las elecciones en las Comunidades"

1_Pacto
Mejores momentos | 19 de febrero

¡Pacto entre los concursantes de La ruleta!: “Nos vamos los tres”

En este programa ha ocurrido algo que no había sucedido nunca antes: los tres concursantes han hecho un pacto para irse juntos.

Paco Marhuenda en Espejo Público.
Denuncia DAO

Paco Marhuenda, sobre la denuncia de agresión sexual al DAO: "Es el puto amo, nadie es consciente de lo que ha sucedido realmente"

Paco Marhuenda analiza la denuncia al DAO de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez por agresión sexual. "Todos en la Policía están destrozados, tanto de izquierdas como de derechas".

ECEJ_EC3_INEDITOS_01

VÍDEO INÉDITO: Daniela y Salma revelan el mayor defecto de Joaquín: “Es muy despistado y se enfada por todo”

Mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces, de Arguiñano: "Un postre casero sencillo y riquísimo"

Mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces, de Arguiñano: "Un postre casero sencillo y riquísimo"

Arguiñano elabora la divertida tostada de la tía Marga: ¡con espaguetis! Una receta divertida, fácil y muy rica

Arguiñano elabora la divertida tostada de la tía Marga: ¡con espaguetis! Una receta divertida, fácil y muy rica

Publicidad