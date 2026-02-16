Juan Lobato: "Felipe González les está diciendo a los electores que vuelvan al PSOE cuando cambie la situación"

Óscar López achacaba al fallecido socialista Javier Lambán los malos resultados del PSOE en las elecciones de Aragón. Unas afirmaciones que han causado mucha polémica entre los socialistas. Varios miembros del partido ensalzaban su figura en ese momento. Desde el seno del partido creen que es una polémica que está alimentando el PP. Uno de los socialistas que salió en defensa del presidente aragonés fue Juan Lobato, que ha intervenido este lunes desde el plató de Espejo Público.

El único elemento positivo que ve Juan Lobato en esta crítica es que "habla en favor de la discrepancia". Cree que no se puede achacar un error de las elecciones a una persona que falleció hace un año que tenga influencia en el resultado de las elecciones y también está la parte emocional en un partido donde "hay un sentimiento fraternal muy fuerte".

El que fuera secretario general de UGT Cándido Méndez reconoce que tuvo un estallido de bilis cuando escuchó las críticas a Lambán. Suscribe todas las descalificaciones que se le han hecho a Óscar López después de criticar a Lambán. Señala que prefiere hacer un análisis más sosegado fuera de los insultos que le brotaban. Cree que la estrategia de comunicación que tiene el Gobierno es "muy equivocada y tosca" porque se trata de decir que estés vivo o muerto estás siguiendo el marco de la derecha.

Análisis del mensaje de Felipe González

Felipe González ha dicho que votará en blanco en las próximas elecciones generales si el candidato es Pedro Sánchez.

Lobato ve bien que haya debate interno sobre este tema dentro del partido. Cree que el esfuerzo que tiene que hacer el partido es conseguir que Felipe González y otros voten al PSOE en las próximas elecciones. "Es positivo que públicamente se vean discrepancias distintas. El problema es que se interprete como debilidad la discrepancia". Describe a Felipe González como una figura que hay que respetar.

Juan Lobato votará al PSOE como militante, pero cree que existe la obligación de aportar criterio, propuestas e ideas para que cuestiones que puedan mejorar mejoren. Esto se hace para ayudar y que nos vaya mejor, no es inevitable el resultado electoral. "Claro que se puede reaccionar y generar una autoridad fuerte para llegar a esas elecciones por nuestros alcaldes y candidatos muy distinta a la que tenemos hoy".

"Si alguien discrepa del Gobierno es que está siguiendo el marco de la derecha"

Cree Lobato que la estrategia de comunicación que tiene el Gobierno es "muy tosca" porque se trata de decir que estés vivo o estés muerto "si alguien discrepa en relación con el Gobierno estás siguiendo el marco de la derecha".

"Esto son todo distintas expresiones de la línea de comunicación de la Moncloa", señala. Cree que lo que se pone de manifiesto es la manera de entender el partido que tiene Pedro Sánchez y su núcleo y su manera es de refugio personal si vienen mal dadas en las próximas elecciones generales.

Considera además que Felipe González con su intervención está dirigiéndose a los votantes del PSOE. Entiende el partido "como un pilar del marco constitucional". Sí piensa que Felipe González no deja al PSOE de lado ni ha dicho que votará a otro partido. "Les está diciendo a los electores que vuelvan cuando cambie la situación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.