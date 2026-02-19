Mejores momentos | 19 de febrero
Elena completa un panel de 850 euros que casi desaparecen con un pierde turno
Afortunadamente todo ha quedado en un susto, porque en la última tirada, aunque muy lentamente, La ruleta ha pasado del ‘Pierde turno’ a la ‘Ayuda final’.
Publicidad
Qué forma de sufrir en el último momento y con la última tirada de Elena de La ruleta.
Con 850 euros acumulados ya en su atril, Elena ha tentado mucho la suerte en busca de más dinero antes de resolver.
Sabía perfectamente el panel, pero ella tiene claro lo que la mayoría de los concursantes: “¡He venido a jugar!”. ¿Querría invitar a Tamara al viaje del supuesto pacto que habían hecho los tres?
Pero después de esta jugada tan arriesgada en la que casi pierde el turno con 850 euros acumulados en su atril, Elena ha decidido resolver. ¡Bravo!
Publicidad