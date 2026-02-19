Antena3
Mejores momentos | 19 de febrero

Elena completa un panel de 850 euros que casi desaparecen con un pierde turno

Afortunadamente todo ha quedado en un susto, porque en la última tirada, aunque muy lentamente, La ruleta ha pasado del ‘Pierde turno’ a la ‘Ayuda final’.

3_850euros

Elena completa un panel de 850€

Qué forma de sufrir en el último momento y con la última tirada de Elena de La ruleta.

Con 850 euros acumulados ya en su atril, Elena ha tentado mucho la suerte en busca de más dinero antes de resolver.

Sabía perfectamente el panel, pero ella tiene claro lo que la mayoría de los concursantes: “¡He venido a jugar!”. ¿Querría invitar a Tamara al viaje del supuesto pacto que habían hecho los tres?

Pero después de esta jugada tan arriesgada en la que casi pierde el turno con 850 euros acumulados en su atril, Elena ha decidido resolver. ¡Bravo!

Detención del príncipe Andrés.

El príncipe Andrés detenido por traición: ¿se enfrenta a cadena perpetua en Reino Unido?

Juan Dávila

Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de risas con Juan Dávila

3_850euros

2_Gesto
Mejores momentos | 19 de febrero

Jorge Fernández confiesa el gesto de amor que hace por su pareja siempre que puede

Nicolás Redondo
Crisis PSOE

Nicolás Redondo, sobre los roces entre Pedro Sánchez y Felipe González: "No le interesan las elecciones en las Comunidades"

1_Pacto
Mejores momentos | 19 de febrero

¡Pacto entre los concursantes de La ruleta!: “Nos vamos los tres”

En este programa ha ocurrido algo que no había sucedido nunca antes: los tres concursantes han hecho un pacto para irse juntos.

Paco Marhuenda en Espejo Público.
Denuncia DAO

Paco Marhuenda, sobre la denuncia de agresión sexual al DAO: "Es el puto amo, nadie es consciente de lo que ha sucedido realmente"

Paco Marhuenda analiza la denuncia al DAO de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez por agresión sexual. "Todos en la Policía están destrozados, tanto de izquierdas como de derechas".

ECEJ_EC3_INEDITOS_01

VÍDEO INÉDITO: Daniela y Salma revelan el mayor defecto de Joaquín: “Es muy despistado y se enfada por todo”

Mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces, de Arguiñano: "Un postre casero sencillo y riquísimo"

Mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces, de Arguiñano: "Un postre casero sencillo y riquísimo"

Arguiñano elabora la divertida tostada de la tía Marga: ¡con espaguetis! Una receta divertida, fácil y muy rica

Arguiñano elabora la divertida tostada de la tía Marga: ¡con espaguetis! Una receta divertida, fácil y muy rica

