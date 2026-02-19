El hombre que asesinó a su expareja y a la hija de ambos en Xilxes envió fotos con los cuerpos a su móvil

Montó una película en la escena del crimen para armar su coartada: tras asesinarla se puso un pasamontañas y se hizo un selfie con las víctimas degolladas. Envió las fotos a su teléfono simulando una amenaza y a varios contactos de la mujer degollada y aviso el mismo a la Policía.

Fingió estar desesperado y consternado con la información que “acababa” de recibir

Una versión llena de contradicciones que hizo dudar a las autoridades desde el principio. El sospechoso ha sido detenido y se le atribuye el doble crimen.

Madre e hija estaban en el sistema Viogen: el padre tenía una orden de alejamiento

En Espejo Público hemos podido hablar con algunos vecinos, que cuentan que el matrimonio era muy conocido en la localidad: “Estamos completamente rotos por dentro” “Sentimos mucha impotencia y dolor, no hay derecho. La niña tenía 12 años”.

Cuentan que jamás han visto malos tratos por parte del detenido, pero aseguran que: “he presenciado chillidos, ella salía corriendo con la niña para el coche y él iba detrás… se gritaban… pero también he presenciado que la policía iba a su puerta tras estas situaciones”

Xilxes es un pueblo pequeño en el que este crimen ha sembrado el dolor: “estamos rotos” “no hay palabras para decir cómo nos encontramos”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.