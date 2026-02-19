ASESINATO MACHISTA
El hombre que asesinó a su expareja y a la hija de ambos en Xilxes envió fotos con los cuerpos a su móvil
Este caso, que ha consternado a todos los vecinos, no deja de sorprender con novedades. La última hora de la investigación confirma que el presunto asesino habría enviado fotos de las víctimas (su mujer y su hija) a su propio teléfono móvil, simulando que las habían asesinado por un ajuste de cuentas.
Montó una película en la escena del crimen para armar su coartada: tras asesinarla se puso un pasamontañas y se hizo un selfie con las víctimas degolladas. Envió las fotos a su teléfono simulando una amenaza y a varios contactos de la mujer degollada y aviso el mismo a la Policía.
Fingió estar desesperado y consternado con la información que “acababa” de recibir
Una versión llena de contradicciones que hizo dudar a las autoridades desde el principio. El sospechoso ha sido detenido y se le atribuye el doble crimen.
Madre e hija estaban en el sistema Viogen: el padre tenía una orden de alejamiento
En Espejo Público hemos podido hablar con algunos vecinos, que cuentan que el matrimonio era muy conocido en la localidad: “Estamos completamente rotos por dentro” “Sentimos mucha impotencia y dolor, no hay derecho. La niña tenía 12 años”.
Cuentan que jamás han visto malos tratos por parte del detenido, pero aseguran que: “he presenciado chillidos, ella salía corriendo con la niña para el coche y él iba detrás… se gritaban… pero también he presenciado que la policía iba a su puerta tras estas situaciones”
Xilxes es un pueblo pequeño en el que este crimen ha sembrado el dolor: “estamos rotos” “no hay palabras para decir cómo nos encontramos”.
