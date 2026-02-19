Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ASESINATO MACHISTA

El hombre que asesinó a su expareja y a la hija de ambos en Xilxes envió fotos con los cuerpos a su móvil

Este caso, que ha consternado a todos los vecinos, no deja de sorprender con novedades. La última hora de la investigación confirma que el presunto asesino habría enviado fotos de las víctimas (su mujer y su hija) a su propio teléfono móvil, simulando que las habían asesinado por un ajuste de cuentas.

Nuevo crimen machista en Xilxes: un hombre asesina a su expareja y a la hija de ambos

Publicidad

Mercedes Piedra
Publicado:

Montó una película en la escena del crimen para armar su coartada: tras asesinarla se puso un pasamontañas y se hizo un selfie con las víctimas degolladas. Envió las fotos a su teléfono simulando una amenaza y a varios contactos de la mujer degollada y aviso el mismo a la Policía.

Fingió estar desesperado y consternado con la información que “acababa” de recibir

Una versión llena de contradicciones que hizo dudar a las autoridades desde el principio. El sospechoso ha sido detenido y se le atribuye el doble crimen.

Madre e hija estaban en el sistema Viogen: el padre tenía una orden de alejamiento

En Espejo Público hemos podido hablar con algunos vecinos, que cuentan que el matrimonio era muy conocido en la localidad: “Estamos completamente rotos por dentro” “Sentimos mucha impotencia y dolor, no hay derecho. La niña tenía 12 años”.

Cuentan que jamás han visto malos tratos por parte del detenido, pero aseguran que: “he presenciado chillidos, ella salía corriendo con la niña para el coche y él iba detrás… se gritaban… pero también he presenciado que la policía iba a su puerta tras estas situaciones”

Xilxes es un pueblo pequeño en el que este crimen ha sembrado el dolor: “estamos rotos” “no hay palabras para decir cómo nos encontramos”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Detención del príncipe Andrés.

El príncipe Andrés detenido por traición: ¿se enfrenta a cadena perpetua en Reino Unido?

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Nuevo crimen machista en Xilxes: un hombre asesina a su expareja y a la hija de ambos

El hombre que asesinó a su expareja y a la hija de ambos en Xilxes envió fotos con los cuerpos a su móvil

Detención del príncipe Andrés.

El príncipe Andrés detenido por traición: ¿se enfrenta a cadena perpetua en Reino Unido?

Juan Dávila

Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de risas con Juan Dávila

3_850euros
Mejores momentos | 19 de febrero

Elena completa un panel de 850 euros que casi desaparecen con un pierde turno

2_Gesto
Mejores momentos | 19 de febrero

Jorge Fernández confiesa el gesto de amor que hace por su pareja siempre que puede

Nicolás Redondo
Crisis PSOE

Nicolás Redondo, sobre los roces entre Pedro Sánchez y Felipe González: "No le interesan las elecciones en las Comunidades"

El histórico socialista, expulsado del partido, ha valorado como "muy brillante" la entrevista de Emiliano García- Page en 'El Hormiguero', en la que se quejó amargamente de que al presidente del Gobierno parecieran no importarle en absoluto las elecciones autonómicas, a la vista de los acontecimientos tras las celebradas en Extremadura y Aragón.

1_Pacto
Mejores momentos | 19 de febrero

¡Pacto entre los concursantes de La ruleta!: “Nos vamos los tres”

En este programa ha ocurrido algo que no había sucedido nunca antes: los tres concursantes han hecho un pacto para irse juntos.

Paco Marhuenda en Espejo Público.

Paco Marhuenda, sobre la denuncia de agresión sexual al DAO: "Es el puto amo, nadie es consciente de lo que ha sucedido realmente"

ECEJ_EC3_INEDITOS_01

VÍDEO INÉDITO: Daniela y Salma revelan el mayor defecto de Joaquín: “Es muy despistado y se enfada por todo”

Mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces, de Arguiñano: "Un postre casero sencillo y riquísimo"

Mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces, de Arguiñano: "Un postre casero sencillo y riquísimo"

Publicidad