Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de risas con Juan Dávila

Juan Dávila dejó la comisaría de policía de Alcobendas por el humor, un mundo que le ha abierto las puertas gracias a su talento y desparpajo. Hoy, el cómico se embarca en una nueva etapa: la interpretación.

Juan Dávila siempre tuvo especial devoción por el humor. Tanto es así que después de 6 años como policía local en una comisaría de Alcobendas, en 2012 abandona su puesto para apostar por los escenarios.

Desde entonces, su talento le lleva a avanzar a pasos agigantados. De actuar en La Chocita del Loro, pronto pasa a colgar el cartel de 'sold out' en todos sus shows.

Hoy, Juan Dávila se atreve con una nueva faceta, la de actor. El cómico protagoniza Castigo Divino junto a Lolita, un nuevo reto con el que demuestra que no le teme a nada. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

Nuevo crimen machista en Xilxes: un hombre asesina a su expareja y a la hija de ambos

El hombre que asesinó a su expareja y a la hija de ambos en Xilxes envió fotos con los cuerpos a su móvil

Detención del príncipe Andrés.

El príncipe Andrés detenido por traición: ¿se enfrenta a cadena perpetua en Reino Unido?

Mejores momentos | 19 de febrero

Elena completa un panel de 850 euros que casi desaparecen con un pierde turno

Mejores momentos | 19 de febrero

Jorge Fernández confiesa el gesto de amor que hace por su pareja siempre que puede

Crisis PSOE

Nicolás Redondo, sobre los roces entre Pedro Sánchez y Felipe González: "No le interesan las elecciones en las Comunidades"

El histórico socialista, expulsado del partido, ha valorado como "muy brillante" la entrevista de Emiliano García- Page en 'El Hormiguero', en la que se quejó amargamente de que al presidente del Gobierno parecieran no importarle en absoluto las elecciones autonómicas, a la vista de los acontecimientos tras las celebradas en Extremadura y Aragón.

Mejores momentos | 19 de febrero

¡Pacto entre los concursantes de La ruleta!: “Nos vamos los tres”

En este programa ha ocurrido algo que no había sucedido nunca antes: los tres concursantes han hecho un pacto para irse juntos.

Paco Marhuenda, sobre la denuncia de agresión sexual al DAO: "Es el puto amo, nadie es consciente de lo que ha sucedido realmente"

VÍDEO INÉDITO: Daniela y Salma revelan el mayor defecto de Joaquín: “Es muy despistado y se enfada por todo”

Mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces, de Arguiñano: "Un postre casero sencillo y riquísimo"

