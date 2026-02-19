A partir de las 17:00
Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de risas con Juan Dávila
Juan Dávila dejó la comisaría de policía de Alcobendas por el humor, un mundo que le ha abierto las puertas gracias a su talento y desparpajo. Hoy, el cómico se embarca en una nueva etapa: la interpretación.
Juan Dávila siempre tuvo especial devoción por el humor. Tanto es así que después de 6 años como policía local en una comisaría de Alcobendas, en 2012 abandona su puesto para apostar por los escenarios.
Desde entonces, su talento le lleva a avanzar a pasos agigantados. De actuar en La Chocita del Loro, pronto pasa a colgar el cartel de 'sold out' en todos sus shows.
Hoy, Juan Dávila se atreve con una nueva faceta, la de actor. El cómico protagoniza Castigo Divino junto a Lolita, un nuevo reto con el que demuestra que no le teme a nada. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
