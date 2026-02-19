Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de risas con Juan Dávila

Juan Dávila siempre tuvo especial devoción por el humor. Tanto es así que después de 6 años como policía local en una comisaría de Alcobendas, en 2012 abandona su puesto para apostar por los escenarios.

Desde entonces, su talento le lleva a avanzar a pasos agigantados. De actuar en La Chocita del Loro, pronto pasa a colgar el cartel de 'sold out' en todos sus shows.

Hoy, Juan Dávila se atreve con una nueva faceta, la de actor. El cómico protagoniza Castigo Divino junto a Lolita, un nuevo reto con el que demuestra que no le teme a nada. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!