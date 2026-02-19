Vídeo: La enorme bandera de España de Colón se raja y cae al suelo en plena ceremonia de izado militar

La enorme bandera de España que ondea en la plaza de Colón sufrió un visible percance este miércoles cuando volvían a colocarla después de retirarla por el fuerte viento de los últimos días debido al tren de borrascas que ha sacudido la capital de España.

Durante el acto de izado, la bandera se rajó y terminó cayendo al suelo provocando la sorpresa de quienes pasaban por allí en ese momento.

Es importante destacar que la bandera mide casi 300 metros cuadrados y pesa más de 30 kilos.

Tras el incidente, la bandera ha sido reemplazada por otra nueva que ya se puede ver ondeando en la céntrica plaza de Colón de Madrid.