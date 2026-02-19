Paco Marhuenda, sobre la denuncia de agresión sexual al DAO: "Es el puto amo, nadie es consciente de lo que ha sucedido realmente"

Espejo Público analizaba este jueves la denuncia de una policía nacional contra el DAO del Cuerpo José Ángel González Jiménez por agresión sexual. González presentó su dimisión de la Policía tras conocer la denuncia de esta inspectora que estuvo bajo su mando, aunque la renuncia aún no figura en el BOE.

El periodista Paco Marhuenda explica que el DAO "es el hombre más poderoso, también conocido como 'el puto amo'". "Nadie es consciente de lo que ha sucedido realmente, el que manda no es el director de la Policía, ese es el mando político".

Paco Marhuenda es comisario honorario y cuenta con varios amigos en la Policía: "Todos estaban absolutamente destrozados, tanto gente de izquierdas como de derechas. Este es un golpe demoledor para la Policía".

"No hay una policía en España que se atreva a hacer una denuncia falsa contra el DAO"

Asegura Marhuenda que no hay una policía en España "que se atreva a hacer una denuncia falsa contra el DAO". "Comparar acosos laborales y sexuales con una violación del jefe superior de la Policía de España".

Sobre el ministro del Interior Fernando Grande- Marlaska, cuenta que él le conoció cuando era el pelota de Mariano Rajoy. "Era del PP y el PP le parecía maravilloso y quería ser fiscal general del Estado. Me pidió ayuda para que yo hablara con Rajoy para que le hicieran fiscal general del Estado".

Señala que el día que vio a Marlaska convertido en ministro del Interior se quedó asombrado. "Marlaska debería de dimitir", zanja.

