Emiliano García-Page, sobre las críticas del Gobierno a Felipe González: "Es un líder en mayúsculas"

El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado de lado del expresidente y ha asegurado que esta campaña de desprestigio hacia él viene de lejos.

Emiliano García-Page ha visitado El Hormiguero para compartir su visión sobre la actualidad política y los retos que afronta su comunidad. El presidente castellanomanchego ha protagonizado una conversación cercana y directa.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado al invitado por la cruzada actual que mantiene el Gobierno contra Felipe González, un expresidente del propio PSOE. El toledano ha asegurado que esta campaña no es nueva y ha roto una lanza en favor del primer presidente socialista de la democracia en España.

Emiliano ha dicho que hay cosas en la que discrepa con Felipe, pero ha afirmado que "le iría mucho mejor al Gobierno si hiciese caso a los consejos de Felipe González". ¡Así lo ha contado!

