Susana Díaz, sobre la información que asegura que José Bono pidió a Ábalos favores urbanísticos: "Me he quedado muy contrariada"

Esta siendo una semana con muchos frentes abiertos para el PSOE. El último, las conversaciones entre José Bono y Koldo García y el supuesto favor urbanístico que el exministro de Defensa socialista le habría pedido a Ábalos. Susana Díaz ha estado hoy en Espejo Público y se ha pronunciado al respecto de esta información. Díaz ha confesado que se sintió "contrariada" al ver los mensajes entre Koldo y Bono, ya que le guarda un gran cariño y aprecio a este último.

Susana Díaz, sobre un presunto "pucherazo" de las primarias de 2017: "Me causa dolor, tristeza"

También ha hablado acerca de los últimos mensajes entre Koldo García y su mujer que apuntan a un pucherazo en las primarias del PSOE en 2017 para beneficiar a Pedro Sánchez. Susana Díaz era una de las rivales de Sánchez en esas primarias, un proceso doloroso para la expolítica. "Competí honestamente creyendo que era lo mejor que podía aportar a PSOE y España, desde mi visión de país, me lo jugué todo y lo he pagado caro, pero lo haría igual", ha confesado. Por eso, pese a que no quiere centrarse en el pasado, que esas primarias pudiesen estar amañadas es algo que le causa "dolor" y "tristeza".

El Dao y Marlaska

En relación a la denuncia por violación contra el Director Adjunto operativo de la Policía Nacional y su dimisión, Diaz también ha querido opinar. Para Susana, es algo "brutal, me parece de las cosas mas graves que he podido escuchar, contemplar y conocer". También ha lamentado que "ese indeseable" haya estado al frente de los cuerpos de seguridad. "Me parece de brutalidad", ha añadido. La socialista ha defendido también el papel que ha tomado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien cree que está actuando "correctamente".

La "guerra" Felipe González vs. Pedro Sánchez

Por último, Susana Díaz ha hablado sobre el choque entre Felipe González y Pedro Sánchez, que en los últimos días se ha avivado, llegando a crearse bando dentro del PSOE. "Hay que bajar la testosterona", ha resumido Díaz, que ve fundamental intentar cerrar la "grieta" entre socialistas, porque este tipo de disputas les perjudican después en los procesos electorales.

