Mejores momentos | 19 de febrero

¡Pacto entre los concursantes de La ruleta!: “Nos vamos los tres”

En este programa ha ocurrido algo que no había sucedido nunca antes: los tres concursantes han hecho un pacto para irse juntos.

El pacto entre los tres concursantes de La ruleta

¿Por qué esperar menos cuando pueden compartir el premio y viajar juntos?

Tamara, Guille y Elena, los tres concursantes de hoy en La ruleta de la suerte han hecho un pacto para viajar al mismo destino juntos ¡pero con lo que gane Elena!

Tamara lo tiene claro, ha venido decidida a hacer ese viaje a República Dominicana y ha decidido que, si a ella no le llega con lo que gane, se irá con Elena, su compañera de atril.

No opina exactamente lo mismo la del atril amarillo. Al final, resulta que solo Tamara ha ideado este plan tan beneficioso con el propósito de hacer su viaje soñado sí o sí.

Programas

Detención del príncipe Andrés.

El príncipe Andrés detenido por traición: ¿se enfrenta a cadena perpetua en Reino Unido?

Juan Dávila

Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de risas con Juan Dávila

Elena completa un panel de 850 euros que casi desaparecen con un pierde turno

Nicolás Redondo
Crisis PSOE

Nicolás Redondo, sobre los roces entre Pedro Sánchez y Felipe González: "No le interesan las elecciones en las Comunidades"

Denuncia DAO

Paco Marhuenda, sobre la denuncia de agresión sexual al DAO: "Es el puto amo, nadie es consciente de lo que ha sucedido realmente"

Paco Marhuenda analiza la denuncia al DAO de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez por agresión sexual. "Todos en la Policía están destrozados, tanto de izquierdas como de derechas".

VÍDEO INÉDITO: Daniela y Salma revelan el mayor defecto de Joaquín: “Es muy despistado y se enfada por todo”

Mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces, de Arguiñano: "Un postre casero sencillo y riquísimo"

Arguiñano elabora la divertida tostada de la tía Marga: ¡con espaguetis! Una receta divertida, fácil y muy rica

