¡Pacto entre los concursantes de La ruleta!: “Nos vamos los tres”

¿Por qué esperar menos cuando pueden compartir el premio y viajar juntos?

Tamara, Guille y Elena, los tres concursantes de hoy en La ruleta de la suerte han hecho un pacto para viajar al mismo destino juntos ¡pero con lo que gane Elena!

Tamara lo tiene claro, ha venido decidida a hacer ese viaje a República Dominicana y ha decidido que, si a ella no le llega con lo que gane, se irá con Elena, su compañera de atril.

No opina exactamente lo mismo la del atril amarillo. Al final, resulta que solo Tamara ha ideado este plan tan beneficioso con el propósito de hacer su viaje soñado sí o sí.