Para 4 personas

Mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces, de Arguiñano: "Un postre casero sencillo y riquísimo"

Fácil de elaborar, con ingredientes naturales y saludables, y perfecto como colofón a una comida. Así es el mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces que ha preparado Arguiñano.

La recomendación de Karlos Arguiñano: emplatar en envases individuales ayuda a que la mousse cuaje más rápido y se mantenga firme al servir.

Ingredientes, para 4 personas

  • 125 g de yogur griego
  • 100 g de queso fresco (tipo Burgos)
  • 150 ml de nata líquida
  • 3 hojas de gelatina
  • 60 g de miel
  • 50 g de dulce de membrillo
  • 4 nueces (peladas)
  • 2 cucharadas de sésamo blanco tostado
  • Menta para decorar
Elaboración

Pon las hojas de gelatina a remojo en un bol con agua. Deja que se hidraten bien, sin que se peguen entre sí.

Coloca el yogur en un cuenco y agrega la miel. Añade el queso y bate con la batidora de varillas.

Pon 3 cucharadas de agua en un cazo pequeño. Cuando empiece a hervir, retira el cazo del fuego, incorpora las hojas de gelatina (escurridas) y remueve para que se disuelvan. Vierte el contenido del cazo sobre la mezcla de yogur y queso y remueve bien con la varilla manual.

En un bol grande, monta la nata (es importante que esté fría) con la batidora de varillas y, cuando esté bien firme, añade la crema de yogur y queso poco a poco mientras vas mezclando con movimientos envolventes.

Pasa la mousse a una manga pastelera y repártela en cuatro vasos. Deja que repose en el frigorífico durante 2-3 horas.

Corta el dulce de membrillo en dados pequeños y envuélvelos en las semillas de sésamo.

Coloca unos trocitos de nuez y unos trocitos de membrillo en cada vaso de mousse. Decora con unas hojas de menta.

