Susana Díaz, sobre las acusaciones al socialista Borja Cabezón: "Por mucho menos Màxim Huerta fue cesado en un cuarto de hora"

El Confidencial cuenta que hay nuevos documentos que acreditarían la implicación de Borja Cabezón, secretario adjunto de Organización y Acción Electoral del PSOE, con una supuesta evasión de impuestos. Según señala el medio hay archivos en la Audiencia Nacional y en la UDEF que sitúan a Cabezón como uno de los mejores clientes de Numaria. El despacho especializado en la creación de estructuras opacas para grandes fortunas y famosos.

Hacienda habría hallado un Excell donde apareció el apellido Cabezón vinculado a una sociedad pantalla de Londres usada para desviar beneficios. Los documentos de El Confidencial acreditarían que la red enviaba el 80% de las ganancias a Reino Unido a través de esos testaferros de Costa Rica.

"Yo si publican esto y es falso, me querello en un minuto"

Susana Díaz, senadora del PSOE, cree que si esto fuera falso el propio aludido debería querellarse. "Màxim Huerta por mucho menos fue cesado en un cuarto de hora, yo si esto es falso me querello en el minuto uno", apuntaba en relación a la dimisión del que fuera ministro de cultura después de que se publicara que había defraudado a Hacienda 218.322 euros, aunque él siempre aseguró que era falso y se marchaba para evitar "desestabilizar el proyecto regenerador de Pedro Sánchez".

Susana Díaz cree que Cabezón tiene que querellarse si esta información es falsa porque "va el crédito de él y el del PSOE al ser una de las personas con más responsabilidad orgánica dentro del partido"."Después del precedente de Màxim Huerta, que fue el ministro más breve de esta etapa, ahora se tiene que querellar para despejar cualquier duda".

Insiste Díaz en que cree en la presunción de inocencia de Cabezón: "Pero si hay una acusación tan grave, yo me querello".

