Irán condena a la horca a un joven luchador de 18 años por el presunto asesinato de un policía

Amnesty International Iran e Iran Human Rights (IHRNGO) han denunciado en los últimos días la condena a muerte decretada por Irán contra Saleh Mohammadi, un joven de 18 años y campeón internacional de lucha. El régimen de los ayatolas acusa a este joven atleta del presunto asesinato de un policía durante la protesta del 8 de enero en Qom. Las dos ONGS aseguran que Saleh Mohammadi fue torturado durante días hasta que confesó los hechos por los que ha sido condenado a la pena capital.

"Saleh Mohammadi, un adolescente manifestante y luchador, ha sido condenado a qisas (venganza en especie) por el asesinato de un policía durante la protesta del 8 de enero en Qom. El tribunal rechazó el testimonio de Saleh de que sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura y ordenó que su ejecución se llevara a cabo públicamente en el lugar del presunto crimen", informa IHRNGO.

Saleh Mohammadi, el director de la IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam asegura que "tras la matanza masiva sin precedentes de manifestantes, las autoridades de la República Islámica buscan ahora aterrorizar a la sociedad mediante la ejecución de manifestantes detenidos".

"La sentencia de muerte de Saleh supone una peligrosa escalada"

"La sentencia de muerte de Saleh supone una peligrosa escalada. La presión internacional coordinada y la movilización pública pueden aumentar el coste político de las ejecuciones previstas y ayudar a salvar a Saleh Mohammadi y a muchos otros manifestantes en riesgo", señala Mahmood Amiry-Moghaddam.

IHRNGO informa que Saleh Mohammadi fue condenado a la horca por el asesinato de un policía por el Tribunal Penal de Qom el pasado 3 de febrero de 2026. "Saleh, que es el primer acusado en el caso, ha sido acusado de asestar el golpe fatal al oficial de la unidad especial de policía con un cuchillo en la protesta en Qom el 8 de enero. Su condena debe ejecutarse en el lugar del presunto crimen en Qom", indica Iran Human Rights.

Varias fuentes han asegurado a IHRNGO que el tribunal rechazó la declaración del joven luchador en la que denunciaba que había hecho las confesiones bajo tortura y coacción.

Amnesty International Iran ha solicitado al régimen iraní "detener de inmediato cualquier plan para ejecutar al campeón de lucha de 18 años, Saleh Mohammadi, quien fue condenado a ejecución pública en Qom en relación con las protestas de enero de 2026, y detener todo uso de la pena de muerte, incluso contra manifestantes".

En una publicación en su cuenta de Instagram, Amnesty International Iran denuncia que a Saleh Mohammadi "se le negó una defensa adecuada y se vio obligado a hacer confesiones".

"El tribunal se basó en confesiones obtenidas bajo tortura para condenarlo por su presunta participación en la muerte de un agente de seguridad el 8 de enero, hecho que Saleh Mohammadi niega. Tras su detención, Saleh Mohammadi estuvo bajo la custodia de la Unidad de Investigación de la policía de Irán (agahi). Dijo al tribunal que confesó bajo tortura y otros malos tratos; no hay información que indique si se investigaron sus denuncias de tortura", denuncia Amnesty International Iran.