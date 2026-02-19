El audio "estremecedor" y "repugnante" que grabó la presunta víctima al DAO: "Él la fuerza hasta conseguir su objetivo de forma salvaje"

Espejo Público ha hablado con Jorge Piedrafita, el abogado de la agente de la Policía Nacional que ha denunciado al DAO, José Ángel González, por agresión sexual. Una denuncia que ha derivado en la dimisión de González.

Ahora el foco está puesto en cómo actuó el Cuerpo cuando se conocieron los hechos y en por qué la mujer prefirió interponer la denuncia en un 'punto violeta' que hacerlo valiéndose de los protocolos con los que cuenta la institución para este tipo de casos.

En su denuncia la agente habla de episodios de agresión sexual, de coacciones y de amenazas por parte del DAO y del que fuera su mano derecha Óscar San Juan, destituido del cargo por el ministerio del Interior.

"Óscar San Juan era el brazo ejecutor, un pagafantas"

El abogado define a San Juan como "el brazo ejecutor del DAO" y "un pagafantas". "El día 23 de abril comía con el DAO, consiente que le dé una orden ilegal, consiente que vaya en vehículo oficial a un asunto personal... San Juan ha estado ha consentido y ha participado. Es él que ha hecho las otras coacciones cuando las coacciones del DAO no funcionan", asegura sobre su implicación en el caso.

La encerrona en la vivienda oficial del DAO

Óscar San Juan participa también en la encerrona que le hace el DAO a la denunciante en su vivienda oficial, mantiene el letrado. "Ella acude con desconfianza y desde el primer momento graba. Hay 40 minutos de conversación grabada. El audio es estremecedor además de repugnante la actitud del DAO, que muestra cómo suele ser este perfil".

Explica que en esta grabación se escucha cómo la ha engañado para que acuda al piso y "no había ninguna cosa secreta ni nada oficial, sino que lo que había era un interés personal de mantener relaciones sexuales con ella". Ella le dice que no repetidamente y él sigue insistiendo y la sigue forzando "hasta que consigue su objetivo de forma salvaje".

Señala que cuando ella consigue zafarse él le recrimina su actitud y la intenta culpabilizar como luego hace de forma obsesiva llamándole. "Diciéndole que cómo le puede dejar así, cómo le puede hacer esto... todo eso está grabado".

"Ella desde el primer momento graba todo porque ve que es un tema personal y se activa su instinto de protección"

La denunciante grabó la escena porque al entrar y ver que no hay nadie y es un tema de carácter personal activa la grabación a modo de protección, comenta el letrado. Pero apunta que aunque esa grabación no existiera hay mensajes, llamadas, partes médicos y hasta un informe psiquiátrico. "Muchas pruebas más allá de esa grabación que demuestra los hechos y los sustenta".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.