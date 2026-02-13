Antena3
La sentencia de Nicolás Redondo a Pedro Sánchez : "Domina el PSOE hoy ¡por desgracia!"

El político que fuera expulsado del Partido Socialista por la ejecutiva de Pedro Sánchez ha hecho una reflexión contundente. El liderazgo ejercido por el actual presidente del Gobierno y los recientes resultados en las elecciones de Extremadura o Aragón han avivado la crítica de Nicolás Redondo.

Nicolás Redondo

Andrés Pantoja
El análisis del exministro socialista Óscar López, otrora opositor de Sánchez, hoy uno más de sus incondicionales dentro del partido, ha generado no poca polémica por responsabilizar al fallecido Javier Lambán -anterior líder de los socialistas de Aragón-.

"El partido es un instrumento, no es una iglesia"

No conformaba lo más mínimo esa lectura de lo que Jordi Sevillaconsideraba un hundimiento del PSOE, y visiblemente indignado hacía un alegato de una contundencia que no se le recordaba en el plató de Espejo Público pese a ser un conocido crítico del actual rumbo del PSOE:

"Yo no veo al partido así, el partido es un instrumento, no es una iglesia. Si te quieres ir, pues te vas. Pedro Sánchez domina el PSOE hoy, por desgracia", comenzaba el exsocialista de carnet, que no de ideología, como a él le gusta definirse tras su expulsión de la formación. La división socialista es cada día más palpable.

Por unos votos...

Tras décadas de militancia y actividad política a sus espaldas, Redondo continuaba dando su opinión: "No es progresista trasladar las competencias de migración a Cataluña por unos votos; no es progresista romper el principio de igualdad por unos votos, no es progresista disminuir las capacidades del Estado por unos votos, no es progresista irte a Waterloo a pactar con un delincuente por unos votos, no es progresista sacar a Txeroki de la cárcel por unos votos, no es progresista romper el marco autónomo de las relaciones laborales, que defendían los sindicatos en las barricadas, por unos votos (…) No es progresista en definitiva disminuir la importancia de nuestro propio país como lo estamos disminuyendo, esa es la gran diferencia".

