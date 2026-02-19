Antena3
Mejores momentos | 19 de febrero

Jorge Fernández confiesa el gesto de amor que hace por su pareja siempre que puede

La concursante del atril azul ha resuelto el panel que ha terminado con la confesión del presentador.

El gesto de amor de Jorge Fernández

La pista de este panel es “Gesto de afecto”. Eso que haces y que puede enamorar a tu pareja más, si cabe.

Tamara se ha colmado de gloria en este panel, porque hasta ahora solo había ganado 100 euros en el de la palabra oculta. Sin embargo, la del atril azul ha conseguido resolver en esta ocasión por 225 euros que sumará al total.

“Esto lo hago yo con mi pareja”, ha confesado Jorge Fernández a todos los presentes. Seguro que a cualquiera le encantaría que hiciesen eso, porque se trata de un verdadero gesto de cariño que enamora a cualquiera. ¡No te pierdas el vídeo completo!

Paco Marhuenda analiza la denuncia al DAO de la Policía Nacional José Ángel González Jiménez por agresión sexual. "Todos en la Policía están destrozados, tanto de izquierdas como de derechas".

La familia Sánchez debate en la autocaravana los defectos que más les molestan de Joaquín y de Susana.

