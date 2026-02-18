Begoña y Andrés se despiden con un beso: “Nadie me puede arrebatar lo que hemos vivido”

La condición médica de Juanito ha mejorado y Gabriel ha decidido que su familia se vaya del hogar de los De la Reina para mudarse su casa, donde pretenden iniciar una nueva vida.

Andrés ha luchado por activa y por pasiva para que lo suyo con Begoña funcione, hasta le ha pedido ser amantes, pero ella está pensando solo en lo mejor para sus hijos. En su último encuentro, Andrés le propuso ser amantes a lo que ella se negó.

"Daría todo lo que tengo para poder volver atrás", le ha dicho entre lágrimas.

El pequeño de los De la Reina, ha querido disculparse por su proposición, lo que ha hecho que su encuentro fuese a mayores. “Ojalá te pudiese ofrecer algo mejor que amarnos ha escondidas” le ha confesado Andrés.

Begoña ha insistido en su posición y en la preocupación que tiene por la posible pérdida de sus hijos, aunque le ha admitido que él es el amor de su vida. Ante sus palabras Andrés le ha replicado que: “Siempre estaré a tu lado, tú me enseñaste a querer.”.

La despedida se ha cerrado con un improvisado beso entre ambos. ¿Habrá otra oportunidad en algún momento para #Began?