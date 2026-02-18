Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 501

Begoña y Andrés se despiden con un beso: “Nadie me puede arrebatar lo que hemos vivido”

Begoña y Andrés dejan un lado su amor por los hijos de la enfermera, pero siempre se quedarán en sus corazones con lo vivido.

Begoña y Andrés

Publicidad

La condición médica de Juanito ha mejorado y Gabriel ha decidido que su familia se vaya del hogar de los De la Reina para mudarse su casa, donde pretenden iniciar una nueva vida.

Andrés ha luchado por activa y por pasiva para que lo suyo con Begoña funcione, hasta le ha pedido ser amantes, pero ella está pensando solo en lo mejor para sus hijos. En su último encuentro, Andrés le propuso ser amantes a lo que ella se negó.

"Daría todo lo que tengo para poder volver atrás", le ha dicho entre lágrimas.

El pequeño de los De la Reina, ha querido disculparse por su proposición, lo que ha hecho que su encuentro fuese a mayores. “Ojalá te pudiese ofrecer algo mejor que amarnos ha escondidas” le ha confesado Andrés.

Begoña ha insistido en su posición y en la preocupación que tiene por la posible pérdida de sus hijos, aunque le ha admitido que él es el amor de su vida. Ante sus palabras Andrés le ha replicado que: “Siempre estaré a tu lado, tú me enseñaste a querer.”.

La despedida se ha cerrado con un improvisado beso entre ambos. ¿Habrá otra oportunidad en algún momento para #Began?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Beatriz

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¡Gabriel se encontrará con su mujer, Beatriz!

Capítulo 501 de Sueños de libertad; 18 de febrero: Tasio le planta cara a Gabriel en la fábrica

Capítulo 501 de Sueños de libertad; 18 de febrero: Tasio le planta cara a Gabriel en la fábrica

Begoña y Andrés

Begoña y Andrés se despiden con un beso: “Nadie me puede arrebatar lo que hemos vivido”

Nieves
Capítulo 501

¡Cara a cara entre Nieves y Marisol! La mujer de Salazar en shock al enterarse de su mudanza a Toledo

Nieves y Pablo Salazar discuten el nuevo empleo de su hija: “Pareces olvidar lo que era yo cuando nos conocimos”
Capítulo 501

Nieves y Pablo discuten por el nuevo empleo de su hija: “Pareces olvidar lo que era yo cuando nos conocimos”

Begoña llega a su nueva casa junto a Gabriel y los niños: “Qué ganas tenía de que Juanito viese la casa por primera vez”
Capítulo 501

Begoña, muy seria, vuelve a su casa junto a Gabriel y los niños.. ¡pero sigue marcando la distancia con su marido!

Gabriel cree que volviendo a casa los cuatro podrán empezar de cero, pero Begoña no piensa perdonarle todas sus mentiras, además, su corazón sigue perteneciendo a Andrés.

Megan Montaner en Entre Tierras
Entrevista

Megan Montaner vuelve a ser María en Entre Tierras 2: "Ha cambiado en un aspecto de madurez"

La actriz retoma su personaje veinte años después de la muerte de Manuel y nos adelanta cómo ha cambiado María en esta nueva etapa. El 15 de marzo estreno en atresplayer.

Resumen

De enterrar a Boran a ser la futura mujer de Cihan: el calvario de Alya en los primeros capítulos de En tierra lejana

500 capítulos después: los actores de Sueños de libertad recuerdan la escena que nunca olvidarán

500 capítulos después: los actores de Sueños de libertad recuerdan la escena que nunca olvidarán

La boda de Suna y Abidin salta por los aires: Kazim irrumpe y rompe la celebración

La boda de Suna y Abidin salta por los aires: Kazim irrumpe y rompe la celebración

Publicidad