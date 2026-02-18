Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sánchez ironiza sobre el voto en blanco de González: "Encantado de que en un futuro vuelva a votar al PSOE, pero será lejano porque me voy a volver a presentar"

El presidente asume que parte de su electorado se abstiene y anuncia que centrará sus esfuerzos en movilizarlo de cara a las generales.

Pedro S&aacute;nchez

Pedro SánchezEuropa Press

Pedro Sánchez ha respondido con ironía a las críticas de Felipe González y a su anuncio de que votará en blanco mientras el actual jefe del Ejecutivo sea el candidato socialista. "Estoy encantado de que sea militante del PSOE y de que en un futuro vuelva a votar al PSOE. Pero será en un futuro lejano porque me voy a volver a presentar", afirmó desde Nueva Delhi, donde participa en un foro sobre inteligencia artificial y mantiene encuentros institucionales.

La frase resume la estrategia adoptada por la dirección socialista ante los reproches del expresidente. En Ferraz descartan cualquier medida disciplinaria y optan por restar relevancia pública a sus declaraciones. Sánchez, incluso, añadió con tono irónico que "el titular sería que González apoya lo que hace este Gobierno".

Críticas amortizadas

Las últimas intervenciones de González, en las que cuestionó la falta de autocrítica tras los resultados del PSOE en Extremadura y Aragón y reiteró su intención de votar en blanco, han generado malestar interno. No obstante, en el entorno del presidente se insiste en que esas críticas están "amortizadas" políticamente, aunque reconocen que siguen teniendo eco mediático.

La imagen del apretón de manos entre ambos en el Congreso, tras las declaraciones del exmandatario, fue interpretada como un gesto de normalidad institucional en medio de una relación tensa.

Más allá del debate interno, Sánchez abordó por primera vez desde el exterior las derrotas recientes de su partido en varios comicios autonómicos. Reconoció que parte del electorado socialista "se está quedando en la abstención" y admitió que existen "elementos" que han influido en esa desmovilización, aunque evitó concretarlos.

El presidente dejó claro que su prioridad es revertir esa tendencia de cara a las elecciones generales. "Trabajaremos para que todo ese electorado se movilice cuando lleguen las generales", afirmó.

En el PSOE asumen que la movilización resulta más compleja en citas autonómicas como las próximas de Castilla y León o Andalucía. Sin embargo, el foco estratégico está puesto en las generales, donde Sánchez ha reiterado su intención de volver a encabezar la candidatura.

