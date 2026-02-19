VÍDEO INÉDITO: Daniela y Salma revelan el mayor defecto de Joaquín: “Es muy despistado y se enfada por todo”

Según Salma y Daniela lo que más odian de su padre es lo despistado que es, además del pronto que tiene a veces; una daga que ha lanzado Salma tras haber tenido una discusión con él recientemente.

Susana ha sido la que ha roto el hielo con este tema de conversación, que ha terminado salpicándola por toda la familia al afirmar que ella vive en su mundo y que sólo habla “pamplinas” que no tienen importancia.

Este pequeño debate ha terminado con Susana diciendo que Joaquín era más bien “gelatinoso”, un término que enseguida Daniela y Salma han malinterpretado, ante la incertidumbre de sus padres.