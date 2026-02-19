Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido extra

VÍDEO INÉDITO: Daniela y Salma revelan el mayor defecto de Joaquín: “Es muy despistado y se enfada por todo”

La familia Sánchez debate en la autocaravana los defectos que más les molestan de Joaquín y de Susana.

ECEJ_EC3_INEDITOS_01

Daniela y Salma revelan el mayor defecto de Joaquín

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Según Salma y Daniela lo que más odian de su padre es lo despistado que es, además del pronto que tiene a veces; una daga que ha lanzado Salma tras haber tenido una discusión con él recientemente.

Susana ha sido la que ha roto el hielo con este tema de conversación, que ha terminado salpicándola por toda la familia al afirmar que ella vive en su mundo y que sólo habla “pamplinas” que no tienen importancia.

Este pequeño debate ha terminado con Susana diciendo que Joaquín era más bien “gelatinoso”, un término que enseguida Daniela y Salma han malinterpretado, ante la incertidumbre de sus padres.

el mal trago de Daniela comprando preservativos con Joaquin en una farmacia japonesa

"Yo quería morirme": el mal trago de Daniela comprando preservativos con Joaquín en una farmacia japonesa

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

Nuevo crimen machista en Xilxes: un hombre asesina a su expareja y a la hija de ambos

El hombre que asesinó a su expareja y a la hija de ambos en Xilxes envió fotos con los cuerpos a su móvil

Detención del príncipe Andrés.

El príncipe Andrés detenido por traición: ¿se enfrenta a cadena perpetua en Reino Unido?

Juan Dávila

Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de risas con Juan Dávila

3_850euros
Mejores momentos | 19 de febrero

Elena completa un panel de 850 euros que casi desaparecen con un pierde turno

2_Gesto
Mejores momentos | 19 de febrero

Jorge Fernández confiesa el gesto de amor que hace por su pareja siempre que puede

Nicolás Redondo
Crisis PSOE

Nicolás Redondo, sobre los roces entre Pedro Sánchez y Felipe González: "No le interesan las elecciones en las Comunidades"

El histórico socialista, expulsado del partido, ha valorado como "muy brillante" la entrevista de Emiliano García- Page en 'El Hormiguero', en la que se quejó amargamente de que al presidente del Gobierno parecieran no importarle en absoluto las elecciones autonómicas, a la vista de los acontecimientos tras las celebradas en Extremadura y Aragón.

1_Pacto
Mejores momentos | 19 de febrero

¡Pacto entre los concursantes de La ruleta!: “Nos vamos los tres”

En este programa ha ocurrido algo que no había sucedido nunca antes: los tres concursantes han hecho un pacto para irse juntos.

Paco Marhuenda en Espejo Público.

Paco Marhuenda, sobre la denuncia de agresión sexual al DAO: "Es el puto amo, nadie es consciente de lo que ha sucedido realmente"

ECEJ_EC3_INEDITOS_01

VÍDEO INÉDITO: Daniela y Salma revelan el mayor defecto de Joaquín: “Es muy despistado y se enfada por todo”

Mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces, de Arguiñano: "Un postre casero sencillo y riquísimo"

Mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces, de Arguiñano: "Un postre casero sencillo y riquísimo"

Publicidad