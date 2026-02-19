Antena3
Los Sánchez Saborido se ponen a prueba entre vacas, arrozales y baños termales en el tercer programa de El Capitán en Japón

Joaquín, Susana, Salma y Daniela se han enfrentado a nuevas aventuras y han protagonizado algún que otro rifirrafe.

Los Sánchez Saborido se ponen a prueba entre vacas, arrozales y baños termales en el tercer programa de El Capitán en Japón

Patri Bea
Los Sánchez Saborido han seguido descubriendo todos los secretos de este mágico país en el tercer programa de El Capitán en Japón. Joaquín, Susana, Salma y Daniela se han puesto a prueba y han protagonizado algún que otro desencuentro.

De camino a los Alpes japoneses en su caravana, Susana ha recordado los consejos que la coach les dio antes de emprender su viaje y acusó a su marido y a sus hijas de estar todo el día pegados al teléfono móvil. Ellos no comparten su opinión.

"Estáis todo el día con el teléfono": Susana critica la dependencia de Joaquin y sus hijas a sus móviles

Susana reconoció que su mayor defecto era que se enfadaba mucho y explicó que por eso necesitaba pasar momentos a solas para calmarse. Joaquín no estaba del todo de acuerdo con su opinión y los Sánchez Saborido comenzaron a discutir acerca de sus mayores defectos.

Su primera parada del día fue una granja de wagyūs, en la cual Joaquín se quedó maravillado. El exfutbolista quería llevarse dos vacas para España y le ofreció un peculiar trato a uno de los cuidadores para conseguirlas.

Después de ver cómo se criaba esta raza, los Sánchez Saborido probaron la mejor carne del mundo en un restaurante. Allí, Daniela tuvo que llamarle la atención a su padre para que suprimiera los comentarios sexuales durante la comida.

el reproche de Daniela a Joaquín por hablar de sexo durante la comida

La familia se pasó por el Mercado Takayama para disfrutar de una mañana de compras en la que se acercaron más a la cultura japonesa. Además, aprovecharon para pedirle unos deseos a una figura que encontraron por el camino.

En la excursión en bicicleta entre arrozales japoneses, los Sánchez Saborido conocieron a una octogenaria que dejó sin palabras a Susana por su fuerza y por lo bien que se conservaba. ¡Quería que compartiera con ella su secreto!

Poco después, la familia encontró un campo de fútbol en el que estaban jugando unos jóvenes y Joaquín y sus hijas no se resistieron a jugar un partido. ¡Las pequeñas acabaron plantándole cara a su padre!

Para finalizar la jornada, los Sánchez Saborido intentaron desconectar en unas termas japonesas, pero Joaquín se vio obligado a lidiar entre sus hijas, que se habían enfadado por unos comentarios esa misma mañana.

Joaquin, obligado a lidiar entre Daniela y Salma

Joaquín, Susana, Daniela y Salma no dejan de sorprenderse con la cultura japonesa, pero todavía les queda mucho por descubrir. ¡No te pierdas la próxima semana, el cuarto episodio de El Capitán en Japón!

Susana Saborido, Daniela y Salma indignadas con Joaquín

Susana Saborido, Daniela y Salma indignadas con Joaquín: “Cómo se te ocurre que metamos todo en una mochila”

Joaquín, obligado a lidiar entre Daniela y Salma: “Eres lo más cabezón que hay en la tierra”

Máxima rivalidad entre Daniela, Salma y Joaquín en un improvisado partido de fútbol

Máxima rivalidad entre Daniela, Salma y Joaquín en un improvisado partido de fútbol: “No quería que mi padre ganase”

"Luego decís que la gente de nuestra edad está salida": el reproche de Daniela a Joaquín por hablar de sexo durante la comida

Veinte vacas a cambio de un injerto capilar: Joaquín intenta cerrar un trato con los criadores de wagyū

“Tú te quitas de en medio para no pedir perdón”: la acusación de Joaquín Sánchez que cabrea a Susana Saborido

El exfutbolista no entiende que su mujer asegure que necesita pasar ratos a sola para calmar sus enfados y organizar sus ideas.

"Estáis todo el día con el teléfono": Susana critica la dependencia de Joaquin y sus hijas a sus móviles

La mujer de Joaquín ha recordado todo lo que hablaron con la coach y ha señalado el que, para ella, es el mayor defecto de su marido y sus hijas.

