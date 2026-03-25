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Medidas anticrisis

Míriam Nogueras se niega a aprobar las medidas de vivienda de Sumar: "Además de legislar mal, destrozan el mercado del alquiler"

El Gobierno sacará adelante el paquete de medidas anticrisis gracias a la abstención de Podemos y al apoyo de Junts.

Imagen de Susanna Griso y Miriam Nogueras

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Alba Gutiérrez
Publicado:

A un día de la votación para convalidar el Real Decreto aprobado por el Gobierno con medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, el Ejecutivo se ha asegurado los votos necesarios para poder sacarlo adelante.

Después de que Podemos avanzase que se abstendrías, los votos afirmativos que ha anunciado Junts serán claves para que el Congreso dé luz verde a la convalidación del decreto anticrisis.

No obstante, el partido de Carles Puigdemont ha puesto condiciones: apoya esa medida si el Gobierno respalda su exigencia de aplicar la directiva europea que permite eximir de IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.

"España es el único país que no cumple la normativa europea de la eximición del IVA a los pequeños autónomos"

Tal y como ha explicado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, no han tenido problemas para apoyar las propuestas anticrisis puesto que "al publicarse el Real Decreto vimos que las principales medidas referentes a las bajadas de impuestos, ya las pedimos nosotros hace meses". Posteriormente, entre esas medidas no se encontraba una que Junts considera "imprescindible en este momento en el que la crisis está yendo a más": según ha explicado Nogueras, se trata de la eximición del IVA a los pequeños autónomos.

Para Miriam Nogueras, esta medida es importante porque es la que rige la "normativa europea" y "España es el único país que no lo cumple". Asimismo, considera que el decreto dará "aire" a los autónomos de Cataluña y del resto del país.

Por otro lado, la portavoz de Junts en el Congreso ha negado que desde su partido vayan a apoyar el decreto de vivienda propuesto pro Sumar. Según Nogueras, "siguen alargando la propaganda que llevan haciendo desde hace tiempo" e insiste en que "las políticas determinan la eficacia y llevamos tiempo viendo que lo que hace Sumar es un fracaso".

Asimismo, detalla que Sumar, "además de legislar mal", "siguen persistiendo en ese error porque destrozan el mercado del alquiler beneficiando al gran tenedor".

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