Paco Marhuenda, sobre el plantón de Sumar a las medidas anticrisis: "Sumar camina hacia la irrelevancia y necesita mostrar que tiene terreno"

El consejo de ministros extraordinario para aprobar el paquete de medidas contra la guerra se ha retrasado después del plantón de Sumar. Fuentes cercanas a Sumar indican que el Consejo aún no ha empezado y que aún se sigue negociando para incluir la prórroga de los contratos de alquiler y medidas de control a los márgenes empresariales.

Espejo Público ha hablado sobre este plantón al Gobierno con Paco Marhuenda, director de La Razón. El periodista no recuerda ningún precedente de este tipo aunque señala que "tal y como está el Gobierno de radicalizado uno de los socios aguanta, que es el PSOE, y el otro está en retroceso clarísimo (Sumar)".

"Sumar camina hacia una situación de irrelevancia y necesita mostrar que tiene algún terreno", determina Marhuenda, quien matiza que tanto para el PSOE como para Pedro Sánchez "es muy incómoda la situación".

"La legislatura está acabada pero Sánchez está empeñado en mantenerla de forma agónica"

Señala que esta legislatura ya está acabada pero Sánchez está empeñado en aguantarla de forma agónica a cualquier precio para seguir en la Moncloa. "Lo lógico sería que hubiera divorcio pero teniendo en cuenta las elecciones andaluzas lo inteligente por parte de Sumar sería salir del Gobierno y dejar que el PSOE se vaya fundiendo dentro de sus propias inseguridades".

"Dudo si el Gobierno se va a atrever a aprobar la rebaja a los combustibles"

El Gobierno tiene previsto implantar una rebaja de 20 céntimos al litro pero Sumar se desmarca por el momento de esa medida, Marhuenda duda si el Gobierno se va atrever a aprobarlo. "O lo hace troceado permitiendo que la oposición pueda aprobarlo con decretos separados o no podrá".

Marhuenda cree que Pedro Sánchez está siendo "muy chulo y despectivo con el PP". "Si necesitas apoyos tendrás que intentar tender puentes y ya no existen puentes ni hay nada. Es un planteamiento de Sánchez de tierra quemada".

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