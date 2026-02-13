Míriam Nogueras responde, ¿vuelve el amor entre Junts y PSOE?: "No hay negociaciones abiertas"

"Rompimos con el PSOE y no estamos negociando", asegura esta mañana Míriam Nogueras, la portavoz de Junts. Sobre la posibilidad de que vuelva el entendimiento con el bloque de investidura, Nogueras es tajante: "Junts rompió con el Partido Socialista y que no hay negociaciones abiertas", desmintiendo además una supuesta oferta del PSC para pactar una ley electoral en Cataluña.

Asegura que esa información (que vuelven a negociar con el partido socialista) es "primera noticia" para ella y reitera que cuando Junts dice algo, lo cumple: "Cuando Junts dice A es A".

Defiende que lo ocurrido en la votación no es un acercamiento político, sino el cobro de un acuerdo que estaba cerrado desde hace tiempo.

"La okupación y la multirreincidencia los pedía la gente", dice que no es un debate de izquierdas y derechas

Nogueras quita hierro al hecho de que el PSOE votara junto al PP y Vox en la reforma aprobada este martes. Dice que más allá de bloques ideológicos, la ley responde a una demanda ciudadana y asegura que el problema de la multirreincidencia era una anomalía: explica que un ladrón podía robar repetidamente sin consecuencias eficaces y que eso generaba hartazgo social. "No lo pedían los partidos, lo pedía la gente", insiste.

Añade que la ley contra las okupaciones también estaba acordada y que depende ahora del Partido Socialista desbloquearla, porque "los votos están".

Niega el "tufillo racista" y acusa a algunos partidos de no leerse la ley

Preguntada por las críticas de ERC, que ha llegado a decir que Junts es "más de derechas que el Día de la Madre", Nogueras rechaza las acusaciones.

Dice que quienes hablan de "tufillo racista" no se han leído la ley y que es un mal mensaje para los ciudadanos que los representantes públicos voten normas sin conocer su contenido. Asegura que Junts apuesta por el "rigor y la seriedad" frente al "ruido y la confrontación" y subraya que la ley aprobada fue registrada por su grupo hace dos años.

