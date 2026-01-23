Miriam Nogueras sobre las comparecencias tras los accidentes de tren: "¿Qué más tiene que pasar para que haya dimisiones?"

Desde Junts per Catalunya lo dejan claro a través de, Miriam Nogueras, su portavoz en el Congreso de los Diputados que consideran ineludibles unas explicaciones más extensas y concretas que las aportadas hasta el momento sobre el choque de trenes de Adamuz: "Vamos a votar a favor de aquellas solicitudes de comparecencia".

El accidente del tren de Rodalies del martes en Gelida, Barcelona, en el que fallecía un joven maquinista en prácticas de Sevilla, servía a Nogueras para desviar el foco de Andalucía a Cataluña. La portavoz de Junts considera que, pese a que su reivindicación respecto a la infrafinanciación que consideran padece Cataluña procede de los partidos separatistas, sus consecuencias "no afectan solo a los independentistas, afectan a todos los ciudadanos de Cataluña".

"Después de más de veinte años infrafinanciando, ¿qué más tiene que pasar para que haya dimisiones?", expresaba Nogueras, que consideraba que los catalanes "están pagando impuestos de un país de primera y tienen un servicio de tercera".

"Colapso de país"

Aprovechaba su intervención en Espejo Público para denunciar una degradación de los servicios públicos en los últimos tiempos: "Este no es un tema puntual, es una emergencia nacional".

Atribuía a España un "colapso de país", "bloqueado en muchos ámbitos" a parte del ámbito político: "Podemos hablar de Educación, de Sanidad (…) Hace falta una respuesta colectiva", decía sin concretar Nogueras.

"Se monta otro chiringuito"

Miriam Nogueras rechazaba de plano el acuerdo alcanzadoentre el gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya para una administración conjunta del servicio de Rodalies entre Renfe y la Generalitat. No la considera funcional.

"¡No hay gestión mixta que valga y se ha demostrado!", exclamaba antes de afirmar que este es uno de los muchos otros "titulares", y que en definitiva esa vía consiste en una administración tutelada "en la que el Gobierno español y el Estado Español tienen una participación más alta, por lo tanto el poder lo sigue teniendo el Gobierno Español. Se monta otro chiringuito que no soluciona el problema".

Reclamar las competencias en exclusiva la gestión de los trenes en Cataluña se explica según Miriam Nogueras en tratar de solucionar un problema "mucho más de fondo". Según su punto de vista: "Estas cosas son las que marcan la diferencia entre un país que funciona y uno que no funciona, y ahora Cataluña no está funcionando".

Terminaba por defender el desempeño de los últimos días de 'Ferrocarrils de la Generalitat', organismo que defendía como "un operador viable que ya funciona" y "modelo completamente diferente", frente a la gestión actual.

