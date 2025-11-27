Antena 3 LogoAntena3
"Es una obra de arte": Dabiz Muñoz desvela cuál es el plato más raro que ha probado

El chef ha contado cuál ha sido su experiencia gastronómica más sorprendente.

La visita de Dabiz Muñoz ha estado marcada por su creatividad sin límites y su particular manera de entender la gastronomía. Entre risas, desafíos y confidencias culinarias, el chef ha dejado momentos tan intensos como inspiradores.

En este momento de la entrevista, Pablo Motos ha querido conocer alguna locura que haya hecho el invitado para probar platos nuevos. El chef ha afirmado que se ha recorrido el mundo y que haber tenido su primer hija no le ha frenado porque ella también es un "terremoto".

Sin embargo, la experiencia gastronómica más sorprendente que ha vivido en los últimos tiempos ha sido probar un pollo cocinado en vejiga de vaca durante un viaje a París. El presentador no daba crédito, pero Dabiz ha logrado convencerle de que se trata de una auténtica delicia. ¡Así ha sido!

