Susanna Griso confiesa que ha pedido una entrevista a Juan Carlos I: "La daría"

No se arrepiente de sus errores al mismo tiempo que espera comprensión por parte de la ciudadanía española, así como el perdón. Si volviera atrás en el tiempo intentaría ser más precavido, pero no tiene remordimientos por sus actos. Añora el país que reinó durante casi 40 años y afirma que volverá, antes o después, dependiendo de la situación en España. Estas han sido varias de las afirmaciones de Juan Carlos I en su primera entrevista a una televisión, francesa, tras la publicación de

Los colaboradores ponían en duda que el momento de publicar estas memorias y conceder varias entrevistas fuera el adecuado, considerando que han coincidido con la conmemoración de los 50 años de la reinstauración de la monarquía en España, precisamente con su coronación.

"En España no va a dar entrevistas"

La periodista Pilar Vidal descartaba que Juan Carlos concediera las entrevistas ni publicara las memorias en el país con el que pretende reconciliarse: "Aquí quiere que esas memorias se diluyan", aseguraba Pilar, aunque ese argumento no convencía a muchos de los presentes.

Ante quienes opinaban que debería haber rendido cuentas en España, Susanna Griso, que guarda desde hace tiempo relación con Don Juan Carlos de Borbón, hacía una revelación: "Él daría entrevistas a televisiones españolas (…) Yo le he pedido la entrevista y la daría".

La periodista y presentadora de Espejo Público pasaba a dar alguna explicación sobre qué lo impide: "Si no la da es por motivos que nada tienen que ver con su propia decisión".

¿Una bomba en Zarzuela?

"A la Reina le han molestado profundamente estas memorias"

Las valoraciones, no muy positivas que hace el rey emérito, sobre por ejemplo la reina Letizia, no han sentado nada bien en la Familia Real, como afirmaba Susanna: "A su hijo -Felipe VI- no le han favorecido las memorias. En la casa, a nadie se le escapa, no han gustado las memorias. A la Reina le han molestado profundamente estas memorias, esto no lo podemos esconder".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.