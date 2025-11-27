Antena 3 LogoAntena3
Dabiz Muñoz se enfrenta al juego de adivinanzas de Trancas y Petancas "No he parado de comerme mierdas durante todo el año"

Las Hormigas han puesto a prueba al cocinero teniendo que adivinar a los personajes de cómic más inersperados.

Julio Gil López
Publicado:

Trancas y Petancas han aparecido disfrazados de superheroes al hilo de la sección que han presentado a Dabiz Muñoz, 'Te veo en el TBO'. El juego de las Hormigas ha consistido en adivinar qué famosos españoles han sido representados en personajes en comics famosos internacionales. Desde la periodista Cristina Pardo, hasta Chiquito de la Calzada han salido como actores secundarios en comics internacionales.

"Si un chiste no funciona a la primera, repítelo", ha bromeado Petancas, dejando uno de los momentazos del programa. El cocinero ha acertado la mayoría pese a la complejidad de los personajes, no ha sido sencillo adivinar cada opción ya que han sido caricaturizados personajes del panorama nacional tan remotos como Esperanza Aguirre y su accidente de helicóptero.

La traducción de los nombres del español al inglés ha dejado momentos muy divertidos. "Dabiz Nohand" ha comentado la hormiga parodiando el apellido del invitado. El cocinero ha disfrutado de las risas junto a Trancas y Petancas y Pablo Motos.

Revive la hilarante entrevista a Dabiz Muñoz en el vídeo de arriba.

Dabiz Muñoz se enfrenta al juego de adivinanzas de Trancas y Barrancas "No he parado de comerme mierdas durante todo el año"

