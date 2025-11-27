Feijóo convoca una manifestación este domingo contra la "corrupción del Gobierno" en Madrid

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves una concentración en Madrid para el próximo domingo como respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de enviar a prisión provisional y sin fianza al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García.

La convocatoria se produce después de que el magistrado Leopoldo Puente acordara su ingreso inmediato en un centro penitenciario al apreciar un riesgo "extremo" de fuga por las elevadas penas de cárcel a las que ambos podrían enfrentarse dentro del caso Koldo.

Feijóo ha realizado esta declaración desde la sede nacional del PP, donde ha afirmado que el país atraviesa una situación institucional que, en su opinión, exige una reacción pública. "Cuando todos los que le encumbraron entran en la cárcel, Sánchez debe salir de la Moncloa", ha señalado.

Según el líder de la oposición, no se puede "permanecer impasible" ante lo que considera una sucesión de casos de corrupción vinculados al entorno del presidente del Gobierno.

La decisión del Supremo activa la respuesta política

El auto dictado por el magistrado Puente ordena prisión provisional, comunicada y sin fianza para Ábalos y García. El juez entiende que existen indicios de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.

El instructor sostiene que el riesgo de fuga es "muy elevado", en parte porque ambos investigados podrían afrontar condenas que alcanzarían los 30 años de prisión. En el caso de Ábalos, el juez destaca la existencia de indicios que apuntan a la gestión de cantidades de dinero en efectivo y a contactos en el extranjero que podrían facilitar su salida de España.

La medida afecta al exministro también en su condición de diputado. Aunque mantiene el escaño, queda sin derechos asociados a él, incluidos el voto en el Congreso y la percepción de su salario. Tanto Ábalos como su exasesor declararon esta mañana en la vistilla previa a la resolución, en la que negaron el riesgo de huida y defendieron su arraigo familiar y personal en España.

Feijóo apunta al impacto institucional del caso

Tras conocerse la decisión judicial, Feijóo ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra "bloqueado" y sin capacidad para sacar adelante los Presupuestos o las leyes necesarias para la legislatura. En su intervención ha subrayado que los acontecimientos de las últimas semanas configuran, a su juicio, "una agenda judicial sin precedentes".

La concentración convocada para el domingo, según el dirigente popular, estará abierta a ciudadanos y representantes políticos de "cualquier partido que crea en la decencia y el Estado de derecho". Feijóo ha enmarcado el llamamiento en la necesidad de una respuesta "cívica" ante los procedimientos judiciales que ahora afectan a figuras relevantes del Gobierno y del Partido Socialista.

