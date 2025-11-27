Así ha sido la entrevista completa a Dabiz Muñoz en El Hormiguero

La presencia de Dabiz Muñoz en El Hormiguero ha sido un torbellino de ideas, humor y pasión culinaria. El cocinero ha compartido historias de su recorrido y ha dejado claro por qué su visión sigue sorprendiendo a todo el mundo.

Lo primero que ha querido saber Pablo Motos ha sido cuáles son los platos favoritos del chef. El invitado ha mencionado algunos platos típicos, pero de comida innovadora, él ha asegurado que le encanta su propio dumpling de tortilla española.

Tras esto, Dabiz ha hecho una profunda reflexión sobre el valor de las cosas. Haciendo referencia a Steve Jobs, el cocinero ha hablado sobre el exagerado precio de algunos vinos.

También ha habido tiempo para conocer cuáles son las mayores locuras gastronómicas que ha hecho. Según ha contado, probó un pollo cocinado dentro de vejiga de vaca en París que le dejó marcado.