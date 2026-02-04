Miguel Tellado (PP) critica el "uso y abuso" del Gobierno y carga contra Pedro Sánchez: "Necesita a Vox más que nadie"

El escudo social, con la revalorización de las pensiones como punta de lanza, ha sido el centro de las últimas fricciones entre el Gobierno y la oposición. El rechazo mayoritario del parlamento echaba para atrás el decreto ómnibus, que incluía también la protección frente a los desahucios, diferenciando entre grandes y pequeños tenedores.

Miguel Tellado ha insistido en que la posición del Partido Popular no ha cambiado. Asegura que son favorables a que se actualice al alza el valor de las pensiones, y así votarían de votarse de forma independiente, cosa que parece que finalmente ocurrirá, tras el pacto del PSOE con Junts, que también rechazó el 'paquete' conjunto de medidas.

"El Gobierno usa y abusa"

El político del PP destacaba la falta de votos del Gobierno para legislar, y por ello emplea el Decreto Ley en sucesivas ocasiones, para implementar sus políticas sin someterlas a votación en el Congreso: "El Gobierno usa y abusa del Decreto Ley para tratar de satisfacer las demandas de sus socios".

El rechazo a ese mecanismo desde su partido es conocido y Tellado lo evidenciaba una vez más: "Es un 'o lo tomas o lo dejas, y tragas con todo' y nosotros no estamos dispuestos a tragar".

El secretario general de los populares niega además que este decreto sea un 'escudo social' y advierte que cargaría a algunos particulares las responsabilidades de las administraciones sobre las familias vulnerables. Desmentía el análisis económico de Pedro Sánchez con el incremento de la vulnerabilidad: "España no va tan bien. Le va bien a algunos socialistas que han estado robando en los últimos años. Cada vez hay mas familias en riesgo de exclusión social".

"Esa situación no la tiene que asumir el propietario de esa vivienda", sentenciaba

La bancarrota del PSOE

Miguel Tellado analizaba la situación de su adversario político, al que sitúa en una posición muy precaria: "Pedro Sánchez está llevando a la quiebra absoluta al Partido Socialista".

"Sánchez necesita a Vox más que nadie"

Menciona las varias citas electorales recientes como Extremadura y pone en el foco en las del próximo domingo en Aragón. Avanzaba el del PP una calara victoria del PP y una debacle del PSOE, a cuyo secretario general, y actual presidente del Gobierno, culpa de alimentar la polarización, por, según él, resultarle beneficiosa electoralmente.

Sin embargo Tellado también pondría en duda que ese rédito político de la crispación sea suficiente dado que está obteniendo sus peores resultados de la historia en distintos territorios históricamente socialistas: "El próximo domingo perderá las elecciones autonómicas Pilar Alegría, la portavoz de Pedro Sánchez, por la sombra del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Sánchez ha vivido de la polarización, Sánchez necesita a Vox más que nadie. Agita el fantasma de Vox para que los socialistas que no tragan con su gestión le sigan votando incluso con la nariz tapada (...) Es un error absoluto", sentenciaba Tellado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.