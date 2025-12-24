Rodríguez Ibarra plantea la abstención del PSOE para facilitar la investidura de Guardiola: "Hemos sudado sangre y lágrimas en Extremadura"

La propuesta que ha revolucionado la política extremeña en las últimas horas tiene nombre propio. El ex presidente de Extremadura, Juan Carlos Ibarra, plantea abiertamente que el PSOE se abstenga para facilitar la investidura de María Guardiola y evitar así un gobierno del PP con Vox. Una idea que ha defendido este miércoles en una entrevista en Espejo Público.

¿Es posible la abstención del PSOE?

Ibarra ha explicado que, a su juicio, no sería incoherente que esa decisión se tomara sin consultar previamente a la militancia, recordando otros acuerdos recientes del partido. “Que yo sepa a nosotros no nos han preguntado a los militantes los pactos con Podemos, Junts o Puigdemont. Si lo hacemos por militancia, perfecto, que sea Guardiola la que decida”, afirma. El exdirigente socialista alerta del bloqueo político y de las consecuencias de una repetición electoral. “Podemos ver un partido de tenis con la cabeza de un lado a otro y no hacer nada en cuatro años”, advierte, antes de lanzar una pregunta directa: “¿A Extremadura le interesa volver a elecciones en abril? No”.

Ibarra insiste en que la abstención del PSOE podría evitar la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, algo que considera especialmente preocupante. “¿Al PSOE le interesa que Vox meta las manos en el gobierno del PP? No, porque lo que hace el PP es más o menos conocido, pero de Vox no tenemos más que las declaraciones de Abascal y me aterran y horrorizan”, asegura.

"Hemos sudado sangre y lágrimas"

En esa línea, defiende una negociación directa con el Partido Popular para fijar límites claros. “Habría que hacer negociación pactada con el PP para evitar que Vox meta las manos en ciertas cuestiones”, sostiene. Y apela a su experiencia al frente de la Junta: “Hemos sudado sangre y lágrimas para llegar a donde estamos. No estoy dispuesto a consentir que Vox meta la mano en una región como la nuestra. Sé lo que significa desangrarse una región”.

"Gallardo ha sido tratado cruelmente"

Durante la entrevista, Ibarra también se ha pronunciado sobre la situación interna del PSOE extremeño y la figura de Guillermo Fernández Vara Gallardo, tras las críticas recibidas. A la pregunta de si Gallardo es una víctima, responde con rotundidad: “La víctima ha sido el PSOE de Extremadura”. Aun así, denuncia el trato recibido por el dirigente socialista. “Gallardo ha sido tratado cruelmente, no he visto tantas burradas ni disparates”, afirma, antes de desmentir uno de los reproches más repetidos: “Se ha llegado a decir que es el candidato de Sánchez. Mentira. Se votó como mayoría”. Las palabras de Ibarra reabren el debate sobre el papel del PSOE en la gobernabilidad de Extremadura y colocan de nuevo la abstención como una opción que divide al partido, pero que gana peso en el escenario político actual.

