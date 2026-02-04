Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detienen a William Stevenson, exmarido de Jill Biden, acusado de asesinar a su actual esposa

Stevenson, de 77 años, ha sido acusado de asesinato en primer grado por presuntamente matar a su mujer Linda Stevenson.

William Stevenson

William StevensonEFE

Ángela Clemente
Publicado:

William Stevenson, de 77 años, ha sido acusado de asesinato en primer grado por presuntamente matar a su mujer Linda Stevenson, de 64 años el 28 de diciembre. Las autoridades del condado de New Castle (Delaware) informaron este martes que el exmarido de Jill Biden fue detenido.

William Stevenson estuvo casado con Jill Biden desde 1970 hasta que se divorciaron en 1975. Linda Stevenson, de 64 años, fue hallada inconsciente en diciembre en una casa del condado de New Castle, en Delaware, según la policía, precisa CNN.

Stevenson fue procesado y se encuentra detenido en la Institución Correccional Howard Young con una fianza de 500.000 dólares. Por el momento, no ha trascendido si cuenta con representación legal.

Las autoridades se desplazaron hasta la vivienda tras recibir una llamada acerca de una disputa doméstica, según la Policía en su comunicado inicial sobre el incidente. La policía no ha facilitado más detalles acerca de la investigación ni sobre la causa o las circunstancias de la muerte de Linda Stevenson.

A Linda la describían como una persona "muy centrada en la familia" a la que le gustaba irse de vacaciones con su hija y su nieta y apoyar a los Philadelphia Eagles, reza su obituario.

En los últimos años, fundó una empresa de contabilidad y entabló amistad con varios de sus clientes. "Linda será recordada como una persona tenaz, bondadosa y muy leal", decía el obituario. "Su fuerza, su resistencia y su amor inquebrantable por su familia y amigos nunca serán olvidados, y su ausencia será profundamente sentida por todos los que la conocieron".

