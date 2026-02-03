¿Detener una fuga inmediatamente? Marron trae a El Hormiguero un invento que demuestra que sí es posible

La visita conjunta de Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre a El Hormiguero ha estado marcada por el buen ambiente y la cercanía de los tres intérpretes. Durante la entrevista, han repasado sus trayectorias y han adelantado algunos aspectos de sus nuevos trabajos.

Después de la entrevista y antes de concluir su paso por el programa, Marron ha aparecido en el plató dispuesto a sorprender a los invitados. Para ello, el equipo de ciencia ha mostrado un parche magnético ideal para tapar fugas.

Tal y como ha enseñado el colaborador, una simple plancha metálica es capaz de detener un flujo de agua inesperado de manera temporal. ¡Haz click en el vídeo para descubrir este inventazo!