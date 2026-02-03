Antena3
¿Detener una fuga inmediatamente? Marron trae a El Hormiguero un invento que demuestra que sí es posible

El equipo de ciencia ha demostrado que se puede poner remedio a una fuga con una simple plancha magnética.

¿Detener una fuga inmediatamente? Marron trae a El Hormiguero un invento que demuestra que sí es posible

La visita conjunta de Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre a El Hormiguero ha estado marcada por el buen ambiente y la cercanía de los tres intérpretes. Durante la entrevista, han repasado sus trayectorias y han adelantado algunos aspectos de sus nuevos trabajos.

Después de la entrevista y antes de concluir su paso por el programa, Marron ha aparecido en el plató dispuesto a sorprender a los invitados. Para ello, el equipo de ciencia ha mostrado un parche magnético ideal para tapar fugas.

Tal y como ha enseñado el colaborador, una simple plancha metálica es capaz de detener un flujo de agua inesperado de manera temporal. ¡Haz click en el vídeo para descubrir este inventazo!

Tanto Rosa como Manu han contado las circunstancias en las que, entonces como espectadores, vieron los anteriores botes del concurso.

Alberto Gutiérrez, el cuarto español en viajar al espacio: "Mi gran preocupación era que arriba no había baño"

Es el cuarto español en viajar al espacio, pero el primero que lo hace como turista. Un viaje millonario, pero que asegura que ha valido cada céntimo.

Pescador

Pescadores incapaces de salir a faenar con el temporal: "Los productos empiezan a estar muy caros, casi como en Navidad"

Compartir piso con 12 personas

La insuficiente pensión de Begoña la obliga a compartir piso con 12 personas: "Nunca me imaginé que tendría esta forma de vivir"

Madre a favor

Madre a favor de prohibir las redes sociales a menores de 16 años: "Para mí llegó tarde, mi hija estaba obsesionada"

