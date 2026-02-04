En plató
Juan José Ballesta, emocionado al hablar de su hijo: "Es un currante, trabaja en un desguace y estoy súper orgulloso"
A sus 20 años, Juan José Ballesta tuvo a Juanito, el mayor apoyo de su vida. Hoy, su hijo se ha convertido en un pilar fundamental durante sus peores momentos.
Juan José Ballesta, conocido como El Bola, lo hizo todo a una muy temprana edad. La fama le llegó siendo apenas un niño y la paternidad con 20 años.
Siendo tan joven, Ballesta tuvo a su hijo Juanjito junto a su entonces pareja, Verónica Rebollo. Tras separarse en 2021, Juan José Ballesta consiguió la custodia total de su hijo, que hoy es uno de los pilares más importantes de su vida.
En Y ahora Sonsoles, Juan José Ballesta se ha mostrado visiblemente emocionado al hablar de su hijo. Durante la época más difícil de su vida, cuando tuvo que enfrentarse a acusaciones de agresión sexual de las cuales finalmente quedó absuelto.
A día de hoy, Juanjito trabaja en un desguace y tiene claro que esa es la vida que quiere seguir. "Él no quiere ser actor y estoy muy orgulloso de él, es un currante", advierte Ballesta. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!
