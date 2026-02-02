Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Elecciones Aragón 2026

Javier Sánchez, politólogo: "En Aragón estaríamos ante lo que sería la segunda parte de lo que ya vimos en Extremadura"

El politólogo coincide con las encuestas en cuanto a la victoria del PP , "una misma película con final muy parecido" al de Extremadura.

Javier Sánchez, politólogo

Javier Sánchez, politólogo

Ángela Clemente
Publicado:

Este domingo 8 de febrero se celebran las elecciones en Aragón. Hoy es el último día en el que se pueden publicar sondeos, los cuales coinciden en dar al PP la victoria, aunque necesitaría a Vox para gobernar. También coinciden en que el PSOE se desploma. El politólogo Javier Sánchez analiza en las Noticias de la Mañana de Antena 3 de la mano de Manu Sánchez los posibles resultados en los comicios del domingo.

Sobre estas encuestas, Javier Sánchez señala que "no creo que anden muy separadas de la realidad", puesto que "en Aragón estaríamos ante lo que sería la segunda parte de lo que ya vimos en Extremadura, una misma película con final muy parecido", considera.

"Un Vox aún más crecido"

Sánchez señala que "Azcón convocó elecciones para depender menos de Vox y resulta que va a encontrarse un Vox aún más crecido y que va camino de duplicar sus resultados, exactamente igual que pasó en Extremadura, mientras que él como mucho en las mejores previsiones puede sumar uno o dos diputados, por lo tanto, misma película que en Extremadura con un final parecido", recalca.

En clave nacional

Acerca de las consecuencias en política nacional, el politólogo señala que "seguimos en la misma situación", puesto que "parece que en cada proceso electoral vemos la misma película. Vox sigue creciendo y parece que las estrategias de PSOE y PP solo sirven para que siga creciendo Vox en todos los territorios".

Es por lo que, señala a su parecer que "PSOE y PP deberían replantearse sus estrategias, qué están haciendo, mientras que a Vox le está saliendo todo bien y pueden seguir igual. Algunos tendrán que pensar la noche del domingo que en política las cosas no son como uno quiere, sino como los votantes quieren".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

