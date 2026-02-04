Tres heridos tras chocar un turismo contra un camión en la M-30 de Madrid

Tres jóvenes han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado a primera hora de este miércoles en el kilómetro 6 de la calzada exterior de la M-30, en Madrid, tras colisionar un turismo contra la parte trasera de un camión, según ha informado Emergencias Madrid.

El siniestro se produjo alrededor de las 4:00 horas de la madrugada. A su llegada, Samur-Protección Civil atendió a los tres ocupantes del vehículo, que quedó enganchado a la parte trasera del camión tras el impacto.

Una mujer que viajaba en el asiento trasero sufrió una herida en la cabeza y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón debido a la energía del accidente, aunque aparentemente no presentaba otras lesiones.

El conductor del turismo presentó una fractura costal, mientras que la copiloto sufría dolor en la zona cervical. Ambos fueron evacuados al Hospital Universitario La Paz. Sorprendentemente viendo las imágenes, ninguno de los ocupantes ha sufrido heridas de caracter grave.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid aseguraron el vehículo durante las labores de retirada, mientras que la unidad judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado e investiga las causas del accidente.

