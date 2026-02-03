Antena3
Carlos Alsina, sobre el decreto Ómnibus: "Se trocea un decreto que nunca tuvo que haber acumulado tantas medidas"

El periodista de Onda Cero, Carlos Alsina, analiza el troceo del decreto Ómnibus que ha anunciado el Gobierno para aprobar la regularización de las pensiones. "Nunca tuvo que haber acumulado tantas medidas".

Carlos Alsina en Espejo Público.

Laura Simón
Publicado:

Carlos Alsina, director de Más de Uno (Onda Cero), ha analizado el troceo del decreto Ómnibus para poder aprobar la subida de las pensiones. Según las encuestas, el único tramo de edad en el que el PSOE gana a Vox en Aragón es el de los mayores de 55 años, un sector al que afecta directamente esta subida de las pensiones. "Se trocea un decreto que nunca tuvo que haber acumulado tantas medidas. Es un decreto batiburrillo donde metes las pensiones y varias medidas y la oposición te dice que se presenten una por una", señala.

Alsina se pregunta por el acuerdo del Gobierno con el PNV que ha conseguido que el Gobierno exima de la prohibición de sacar a inquilinos vulnerables a pequeños propietarios. Personas que tengan una casa en la que viven y otra alquilada no tendrán la obligación de mantener a inquilinos en situación vulnerable.

"Los grupos de la izquierda no van a respaldar esa modificación del decreto"

Sumar ya dijo que esta era su línea roja y por ello Alsina quiere saber qué es lo que ha pactado el Gobierno con el PNV. "No entiendo cómo va a conseguir el Gobierno convalidar ese decreto porque si al escudo social le han quitado un trozo del escudo social los grupos de la izquierda no van a respaldar esa modificación del decreto. En Sumar dicen que hasta que no sepan cómo queda ese decreto no van a posicionarse. Si la traducción de esto es que antes había familias en situación vulnerable que no podían ser desahuciadas y ahora sí pueden serlo, presentar eso como una ampliación del escudo social es poco discutible porque ese escudo se retira y no se mantiene".

Sobre la declaración de Alberto Núñez Feijóo (PP) en la comisión de la DANA, los populares se muestran satisfechos y "parece que se le da bien al líder del PP estar a la defensiva", opina Alsina. No entiende el periodista de Onda Cero qué pinta Feijóo en esta comisión.

Cree que las comisiones de investigación no se usan para investigar. "Es Mazón quien tiene que responder por su gestión, Feijoo iba a lo que iba que era a ver si de ahí se le podía sacar algo".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

