Así ha sido la entrevista completa a Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre en El Hormiguero

Los actores han demostrado durante toda la entrevista tener una conexión especial que atraviesa la pantalla.

El plató de El Hormiguero ha recibido a Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, que han regalado una charla distendida y divertida. Los tres actores han reflexionado sobre sus carreras y han compartido curiosidades sobre su último trabajo juntos.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre las dotes de Miguel Ángel en la cocina. Pablo Motos le ha preguntado por una desternillante experiencia que tuvo cocinando espaguetis y el intérprete ha confesado que ha llegado a desayunar pasta con tal de aprovechar.

MAS espaguettis

Tras esto, Miguel Bernardeau ha desvelado su pasión por el surf. El invitado ha asegurado que le ayuda a explorar sus límites y ha dicho que, pese a que le ha provocado alguna lesión, ninguna de ellas ha sido grave.

