Gritos de indignación en el funeral de Fernando Esteso: "¡Una vergüenza que no haya venido aquí un político!"

Hoy se ha celebrado en Zaragoza el entierro de Fernando Esteso, una despedida marcada por la ausencia de las instituciones y los gritos de indignación.

Fernando Esteso fallecía el domingo a sus 80 años en Valencia. Tras varios días ingresado en un hospital, una insuficiencia respiratoria le arrebataba la vida.

Tras una despedida en el tanatorio de Valencia, sus seres queridos se han trasladado a Zaragoza para un entierro en la más estricta intimidad. Un acto que se ha visto interrumpido por gritos de indignación de los asistentes.

Ha sido Luis Pardos, amigo del cómico, el que no ha podido contener su rabia ante la falta de representación política en el funeral. "Una vergüenza que no haya venido aquí un político a despedir a un zaragozano ilustre", gritaba.

La falta de representación institucional en el sepelio del actor no ha pasado desapercibida tampoco para la familia. "Me parece lamentable, indignante, que no haya venido ninguna autoridad a despedirle", afirma el hijo de Fernando Esteso.

La familia de Fernando Esteso reivindica que no solo no se le reconoció su figura en vida, sino que tras su muerte, las instituciones parecen reparar en homenajes. Un adiós agridulce para Fernando Esteso.

La entrevista de Iñaki Urdangarin con Jordi Évola ha provocado un terremoto de reacciones. Cuenta Pilar Vidal que la infanta Cristina no ha podido superar a día de hoy lo que le hizo el padre de sus hijos.

