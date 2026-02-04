Antena3
Esta noche, la familia Sánchez Saborido presentará El capitán en Japón en El Hormiguero

El futbolista, su mujer y sus hijas estarán en el programa para hablar de sus nuevas aventuras en el país nipón.

Familia Sánchez Saborido

El Hormiguero recibe esta noche a la familia Sánchez Saborido, formada por Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Daniela y Salma, que visitan el programa para presentar El capitán en Japón, su nuevo formato televisivo.

En esta nueva entrega, los Sánchez Saborido se trasladan al país nipón para vivir todo tipo de situaciones, descubriendo su cultura, tradiciones y curiosidades. El programa mostrará cómo afrontan los retos y sorpresas que les depara el destino, siguiendo la línea del formato que ya conquistó al público en El capitán en América.

Sobre ellos:

Joaquín Sánchez es uno de los futbolistas más carismáticos y queridos del deporte español, que tras su retirada ha consolidado su faceta televisiva. Junto a su mujer, Susana Saborido, y sus hijas, Daniela y Salma, han formado un tándem familiar que ha conquistado a la audiencia gracias a su naturalidad, cercanía y sentido del humor, convirtiéndose en uno de los rostros familiares más populares del entretenimiento televisivo.

