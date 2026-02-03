Antena3
Renacer

“Eres mi sentido común”: la confesión de Bahar a Evren sobre el caso que le quita el sueño

Atrapada en un dilema que mezcla la ética médica con sus propios valores, Bahar ha buscado consuelo en la única persona que siempre la entiende: Evren.

"Eres mi sentido común": la confesión de Bahar a Evren sobre el caso que le quita el sueño

En un pasillo del hospital, la doctora ha confesado el miedo que siente al tener que decidir sobre el futuro de Elvan. Bahar no sabe si está haciendo lo correcto. Por un lado, siente que debería cumplir el deseo de su paciente de no tener más hijos, pero por otro, sabe que saltarse la ley podría ponerlas a ambas en peligro.

"Deseo con todas mis fuerzas hacer lo que Elvan me pide. Ella debería decidir sobre su cuerpo", le ha reconocido a Evren con mucha angustia. Lo que más teme Bahar es que, al cruzar esa línea para defender sus creencias, acabe perdiendo su propia esencia como médica.

Sin embargo, Evren ha vuelto a ser su mayor apoyo. "Estoy seguro de que encontrarás la mejor manera de ayudarla", le ha dicho, asegurándole que estará a su lado en la cesárea para darle todo su apoyo emocional.

Tras hablar con él, Bahar parece haber recuperado un poco de fuerza. Aunque todavía no sabe cómo lo hará, está decidida a encontrar una solución para Elvan sin traicionarse a sí misma.

