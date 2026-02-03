El jueves es el gran día: así viviremos el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Este jueves se vivirá en Antena 3 un momento inolvidable. Los espectadores al fin descubrirán al ganador del mayor bote en la historia de Pasapalabra. La programación especial comenzará a las 20:00 horas con el especial Rosa y Manu: un duelo de récords.

Ambos concursantes visitarán El Hormiguero a las 21:45 horas. Entrevistados por Pablo Motos, los seguidores podrán descubrirles en profundidad.

El broche llegará a las 23:00 horas con el programa de Pasapalabra en el que uno de los dos logrará completar El Rosco y llevarse un bote de 2.716.000 euros.