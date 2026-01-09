Antena3
Miriam Nogueras avisa que Junts rechaza el nuevo pacto entre Pedro Sánchez y Junqueras: "Dicen que somos radicales, lo que no somos es conformistas"

La portavoz de Junts en el Congreso explicaba la postura contraria al acuerdo alcanzado en materia de financiación autonómica entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya. Daba sus motivos y también rechazaba las acusaciones y lanzaba reproches a su adversario político en Cataluña, ERC.

Andrés Pantoja
Publicado:

El presidente del Gobierno se reunía este jueves con el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Pedro Sánchez y Oriol Junqueras negociaban un nuevo modelo de financiación autonómica y de hecho alcanzaban un acuerdo en esa materia, pero no en el de recaudación.

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Miriam Nogueras, ya advirtió en Espejo Público que votarían 'no' a cualquier medida del Gobierno en el Congreso, y ahora compartía con el programa la postura de su partido sobre el nuevo modelo que pretende aprobar el Ejecutivo con parte del independentismo catalán. No ha cambiado, por lo que no parece que la medida vaya a salir adelante puesto que necesita obtener una mayoría absoluta en el hemiciclo.

"No salimos del 'café para todos'"

Nogueras daba explicaciones sobre si Junts se opone por no concederle una victoria a ERC, o por considerar insuficientes los puntos acordados. Ese rechazo supondría dejar de recibir 5.000 millones de euros extra para las arcas de la Generalitat catalana. Nogueras reprochaba a la izquierda nacionalista que serían ellos quienes estarían renunciando a "casi 30.000 millones de euros que van a Madrid de los catalanes y que no vuelven".

Sus pretensiones son de máximos. Miriam Nogueras afirmaba que su objetivo es quedar fuera de la caja común y, según ella, con este último acuerdo no se producen avances, "no salimos del 'café para todos', no hay un modelo para Cataluña y de hecho volvemos al 2009", sino que sería una actualización del mismo sistema existente.

La política catalana también ha rechazado las críticas recibidas recientemente que les tachan de reaccionar exageradamente y afirma con rotundidad: "Algunos dicen que somos radicales, lo que no somos es conformistas".

